Querétaro, 20 de marzo de 2026. — El Partido Acción Nacional en Querétaro enfrenta 2027 con una lista de aspirantes en formación pero sin candidato definido, y así lo quiere por ahora. Guillermo Vega, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, adelantó que la definición de candidaturas podría postergarse deliberadamente hasta conocer la estrategia electoral de Morena, con el argumento de que anticipar decisiones genera desgaste interno sin beneficio competitivo.

El proceso de selección quedará en manos del gobernador Mauricio Kuri González y del dirigente estatal Martín Arango, quienes diseñarán los mecanismos que el partido utilizará para elegir a su abanderado.

La ocasión fue la víspera de una sesión del Consejo Nacional del PAN, donde se prevé que se definan los métodos de selección diferenciados según si el estado cuenta o no con gobernador propio.

Para Querétaro, donde el blanquiazul mantiene el gobierno, el proceso tendrá características particulares que aún no se han hecho públicas. "Tenemos de todo, mujeres, hombres, perfiles distintos. Hay un buen abanico para competir contra Morena", aseguró el legislador, sin detallar nombres más allá de los ya posicionados en el debate interno.

Entre los perfiles mencionados destacan el alcalde capitalino Felifer Macías y el exalcalde Luis Bernardo Nava, aunque Vega fue explícito en señalar que no son los únicos cuadros competitivos del partido.

La disputa interna, sin embargo, ya genera tensiones: el exgobernador Francisco Domínguez Servién ha advertido públicamente sobre posibles fracturas, advertencia ante la que el coordinador parlamentario respondió con un llamado a la prudencia.

"Si empezamos a hacer pronunciamientos adelantados, podemos generar división", sostuvo, al tiempo que subrayó que la unidad en torno al candidato final será inevitable.

Más allá de las encuestas: el PAN busca medir rentabilidad electoral

Vega planteó una discusión que trasciende los mecanismos habituales de selección. A su juicio, las encuestas no deben ser el único instrumento para elegir candidato: también hay que medir la capacidad de cada aspirante para atraer votantes indecisos y simpatizantes de otros partidos.

"Eso es lo que va a permitir fortalecer la ventaja que hoy tiene el PAN frente a Morena", explicó, en una lectura que sugiere que el partido no da por garantizado su dominio electoral en la entidad y busca maximizar su margen de victoria, no solo asegurarlo.

Los tiempos que maneja el coordinador apuntan a una decisión entre junio y agosto, ventana que el propio Vega justifica como necesaria para evitar el desgaste prematuro de perfiles.

La estrategia implica también observar cómo Morena construye su candidatura, partido al que Vega reconoció capacidad de sorpresa. "Siempre tienen la capacidad de sorprender, y eso puede hacer que la contienda sea más reñida y atractiva", admitió.

¿Quién encabezará el proceso de selección del PAN en Querétaro para 2027?

El gobernador Mauricio Kuri González y el dirigente estatal Martín Arango coordinarán el mecanismo de selección, según adelantó Vega.

El legislador también destacó que Kuri ha impulsado una dinámica interna orientada a dejar atrás las confrontaciones entre grupos y apostar por el trabajo en equipo, lo que en la lectura panista representa una ventaja organizativa frente a una oposición que aún no ha consolidado su oferta electoral para la gubernatura.

En el plano nacional, Vega defendió al excandidato presidencial Ricardo Anaya como figura relevante de la oposición, al considerar que ha recuperado presencia en el escenario político y mantiene una postura crítica sostenida frente al gobierno federal, aunque no precisó qué papel podría jugar Anaya en la estrategia queretana de cara a 2027.