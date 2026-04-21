Querétaro, 21 de abril de 2026. — El Partido Acción Nacional extenderá la iniciativa nacional "Ahora te toca a ti" a los 18 municipios del estado, un ejercicio de consulta ciudadana sin intermediarios que busca recoger propuestas, preocupaciones y diagnósticos de la población queretana.
El anuncio lo hizo el presidente del Comité Directivo Estatal del partido, Martín Arango, acompañado por integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano en una presentación pública donde delineó el alcance territorial del recorrido.
Arango planteó el ejercicio como una herramienta para disputar la narrativa política nacional desde el terreno local. "Morena habla todas las mañanas, pero México necesita ser escuchado todos los días", señaló el dirigente estatal, quien enmarcó la consulta dentro de un esfuerzo por construir oposición organizada frente al oficialismo con base en voces directas y no en discursos mediados.
El dirigente estatal vinculó la iniciativa al trabajo previo del Consejo Consultivo Ciudadano, instalado hace un año en la entidad. Según expuso, ese órgano ha permitido construir un diagnóstico más cercano a la realidad queretana, y ahora funcionará como plataforma para el recorrido por los 18 municipios.
Arango no precisó fechas específicas de inicio ni cronograma del despliegue territorial, ni tampoco detalló el presupuesto que el partido destinará al ejercicio.
"Subirse a este atril no es solo hablar, es asumir que sí se puede cambiar el rumbo de México", afirmó Arango, quien insistió en que la iniciativa funciona como invitación abierta para que las y los ciudadanos tomen la palabra.
El planteamiento se da en un contexto donde el PAN busca consolidar su estructura rumbo a 2027, año en que se renovará la gubernatura del estado.
En el acto intervinieron tres integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano que representan sectores distintos. Vianca Labastida, activista social, anunció que recorrerá los 18 municipios para escuchar a mujeres queretanas y construir vínculos que deriven en soluciones.
Edwin Esparza, del sector agropecuario, reconoció que el campo es de los más golpeados por las políticas públicas federales y aseguró que seguirá llevando la voz de ese sector a los planes de desarrollo estatales.
Angélica González, del sector empresarial, destacó que Querétaro se mantiene entre los estados con mayor seguridad y desarrollo, condiciones que considera necesarias para el crecimiento del sector productivo.
La empresaria agradeció que la opinión del gremio sea tomada en cuenta en las mesas de trabajo del partido y anunció que seguirán participando en esos espacios.