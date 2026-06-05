Estudiantes de la UNAQ desarrollan el cohete Talavera para competir en Estados Unidos

El proyecto, fabricado íntegramente por el equipo universitario Space Dragons, alcanzó más de 9,438 pies de altitud en sus pruebas.

Estudiantes del equipo Space Dragons de la UNAQ junto al cohete experimental Talavera durante pruebas de cohetería en Querétaro.

El equipo Space Dragons de la UNAQ desarrolló el cohete Talavera con miras a la Spaceport America Cup 2026 en Estados Unidos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de junio de 2026.- El equipo de cohetería experimental Space Dragons, representativo de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), desarrolló el cohete Talavera, una nave de alta potencia diseñada, construida y probada por estudiantes que apunta a competir en escenarios internacionales.

El proyecto fue concebido íntegramente dentro de la comunidad estudiantil, sin que el diseño, la manufactura ni las pruebas salieran de manos universitarias.

Con él, Space Dragons busca un lugar en la Spaceport America Cup 2026, también conocida como IREC (International Rocket Engineering Competition).

En pruebas, Talavera alcanzó una altitud de 9,438 pies, cerca de 2,877 metros, y velocidades superiores a los 880 pies por segundo, alrededor de 268 metros por segundo.

Para lograrlo se construyó con aluminio 6061-T6, fibra de vidrio y fibra de carbono, e incorporó un motor sólido, sistemas avanzados de aviónica y mecanismos inteligentes para el despliegue de carga útil.

Estudiantes del equipo Space Dragons de la UNAQ junto al cohete experimental Talavera durante pruebas de coheter\u00eda en Quer\u00e9taro. Aluminio 6061-T6, fibra de vidrio y fibra de carbono, además de un motor sólido y sistemas de aviónica, integran la estructura del cohete. rotativo.com.mx

¿Qué es el cohete Talavera de la UNAQ?

Talavera es un cohete de alta potencia que toma su nombre de una de las expresiones culturales más representativas de México. La elección no fue decorativa: el equipo trasladó al proyecto los valores que asocia con esa tradición —atención al detalle, precisión y excelencia técnica— y los integró a su identidad como sello de trabajo.

La apuesta combina ingeniería e innovación con elementos de tradición. Esa mezcla define tanto la pieza como la forma de trabajo de quienes la construyeron.

¿Hasta qué altura voló el cohete Talavera?

Los registros de las pruebas ubican el desempeño del cohete en 9,438 pies de altitud y por encima de los 880 pies por segundo de velocidad. Esas marcas colocan a Talavera dentro del rango con el que Space Dragons se ha movido en su historia reciente: cohetes capaces de superar la velocidad del sonido y de rebasar los 3 kilómetros de altitud.

El equipo se ha distinguido como uno de los grupos universitarios dedicados al diseño, manufactura y lanzamiento de cohetes de ese nivel. Su trayectoria lo acerca al circuito que también recorren otros proyectos estudiantiles del estado, como los que han llevado a la UNAQ a la competencia CanSat de la NASA.

Estudiantes del equipo Space Dragons de la UNAQ junto al cohete experimental Talavera durante pruebas de coheter\u00eda en Quer\u00e9taro. En 2025, Space Dragons fue uno de los cuatro representantes mexicanos seleccionados para la IREC, competencia universitaria de cohetería más relevante del mundo. rotativo.com.mx

Space Dragons, rumbo a la Spaceport America Cup 2026

En 2025, Space Dragons fue uno de los cuatro representantes mexicanos seleccionados para participar en la IREC, una de las competencias estudiantiles más relevantes del sector aeroespacial a nivel mundial. Talavera es la pieza con la que el equipo pretende volver a ese escenario.

El proyecto se inscribe en el ecosistema aeroespacial queretano que el estado ha impulsado con iniciativas como la Academia Espacial abierta el año pasado.

Para los integrantes de Space Dragons, llegar de nuevo a Nuevo México significa medir su trabajo frente a los mejores equipos universitarios del mundo.

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