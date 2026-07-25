Dorantes propone mesas de trabajo con hoteleros y sector turístico de Querétaro

El legislador se comprometió a gestionar ante las instancias correspondientes temas como la regulación de plataformas de hospedaje, la señalética turística y el impulso a congresos y convenciones.

Senador Agustín Dorantes dirigiéndose a integrantes de Skål International Querétaro durante reunión de trabajo

Dorantes expuso su visión sobre el papel del turismo en el desarrollo económico ante integrantes de Skål International Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de julio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri propuso abrir mesas de trabajo con los sectores hotelero y turístico de Querétaro para definir prioridades de gestión legislativa que refuercen al turismo como pilar de la economía estatal y nacional.

La propuesta surgió tras su participación en la Asamblea Mensual de la Asociación Queretana de Hoteleros, que encabeza Mónica Aguilar Torrentera, y posteriormente en un encuentro con integrantes de Skål International Querétaro, presidida por Luis Signoret.

En ambas reuniones, los representantes del sector plantearon al legislador la necesidad de impulsar políticas públicas de mediano y largo plazo para el fomento turístico; reforzar la atracción de congresos y convenciones nacionales e internacionales; mejorar la señalética turística; cuidar la imagen del Centro Histórico; promover la cultura vial en favor del peatón; y regular las plataformas de hospedaje como Airbnb, que el sector considera una competencia desleal para los hoteles establecidos.

Esta última demanda tiene antecedentes: los hoteleros queretanos han señalado la regulación de Airbnb como una de sus exigencias recurrentes ante autoridades.

Dorantes señaló que su visión se centra en lograr igualdad de oportunidades, pero advirtió que ello requiere un crecimiento económico potente que permita una mejor distribución de la riqueza.

En ese marco, sostuvo que el turismo es uno de los sectores más importantes para México y para Querétaro, tanto en el ámbito económico como en el social: destacó el caso de la Sierra Gorda, donde el turismo representa una de las principales fuentes de ingreso de municipios como Pinal de Amoles.

El senador se comprometió a iniciar las gestiones correspondientes ante las instancias federales y a convocar las mesas de trabajo para que el turismo continúe siendo uno de los pilares del desarrollo económico de las familias queretanas.

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