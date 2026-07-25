Querétaro, 25 de julio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri propuso abrir mesas de trabajo con los sectores hotelero y turístico de Querétaro para definir prioridades de gestión legislativa que refuercen al turismo como pilar de la economía estatal y nacional.
La propuesta surgió tras su participación en la Asamblea Mensual de la Asociación Queretana de Hoteleros, que encabeza Mónica Aguilar Torrentera, y posteriormente en un encuentro con integrantes de Skål International Querétaro, presidida por Luis Signoret.
En ambas reuniones, los representantes del sector plantearon al legislador la necesidad de impulsar políticas públicas de mediano y largo plazo para el fomento turístico; reforzar la atracción de congresos y convenciones nacionales e internacionales; mejorar la señalética turística; cuidar la imagen del Centro Histórico; promover la cultura vial en favor del peatón; y regular las plataformas de hospedaje como Airbnb, que el sector considera una competencia desleal para los hoteles establecidos.
Esta última demanda tiene antecedentes: los hoteleros queretanos han señalado la regulación de Airbnb como una de sus exigencias recurrentes ante autoridades.
Dorantes señaló que su visión se centra en lograr igualdad de oportunidades, pero advirtió que ello requiere un crecimiento económico potente que permita una mejor distribución de la riqueza.
En ese marco, sostuvo que el turismo es uno de los sectores más importantes para México y para Querétaro, tanto en el ámbito económico como en el social: destacó el caso de la Sierra Gorda, donde el turismo representa una de las principales fuentes de ingreso de municipios como Pinal de Amoles.
El senador se comprometió a iniciar las gestiones correspondientes ante las instancias federales y a convocar las mesas de trabajo para que el turismo continúe siendo uno de los pilares del desarrollo económico de las familias queretanas.