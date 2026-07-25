Peñamiller, Querétaro, 25 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de David "N", probable responsable de privar de la vida a una persona en el municipio de Peñamiller, informó la dependencia.
La captura se realizó en el Puente Internacional Brownsville–Matamoros, conocido como Puente Viejo, en la frontera entre Texas y Tamaulipas, mediante un operativo coordinado bajo la estrategia Sinergia entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Policía de Servicio de Protección Federal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Guardia Nacional.
De acuerdo con la investigación de la institución, el 13 de marzo de 2021, en la comunidad de Agua Fría, municipio de Peñamiller, la víctima fue interceptada por el ahora detenido, quien, tras cuestionarla sobre una riña ocurrida la noche anterior, presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó.
La víctima intentó refugiarse en su domicilio, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones, de acuerdo con los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía.
Tras la agresión, el probable responsable huyó hacia Estados Unidos, donde permaneció residiendo de manera irregular hasta que las investigaciones de la Fiscalía de Querétaro, en colaboración con autoridades federales y de seguridad, permitieron su localización.
La Policía de Investigación del Delito activó los mecanismos de colaboración interinstitucional para concretar su captura.
Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, David "N" fue trasladado a Querétaro, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requería para continuar con su proceso penal.
La Fiscalía precisó que el imputado se presume inocente mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.