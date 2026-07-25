Orden de aprehensión por homicidio en Peñamiller se cumplimenta cinco años después en la frontera con Texas

La investigación estableció que el imputado residía de manera irregular en Estados Unidos desde que huyó del municipio serrano en 2021, tras presuntamente disparar a un hombre por una riña de la noche anterior.

Detenido con rostro difuminado entre agentes de la PID y la Policía Investigadora de Tamaulipas frente a backdrop de la FGR, operativo en el Puente Internacional Brownsville–Matamoros

La detención de David "N" se realizó en el Puente Internacional Brownsville–Matamoros en coordinación interinstitucional entre la Fiscalía de Querétaro, la FGR, el INM, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Tamaulipas.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Peñamiller, Querétaro, 25 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de David "N", probable responsable de privar de la vida a una persona en el municipio de Peñamiller, informó la dependencia.

La captura se realizó en el Puente Internacional Brownsville–Matamoros, conocido como Puente Viejo, en la frontera entre Texas y Tamaulipas, mediante un operativo coordinado bajo la estrategia Sinergia entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Policía de Servicio de Protección Federal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la investigación de la institución, el 13 de marzo de 2021, en la comunidad de Agua Fría, municipio de Peñamiller, la víctima fue interceptada por el ahora detenido, quien, tras cuestionarla sobre una riña ocurrida la noche anterior, presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó.

La víctima intentó refugiarse en su domicilio, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones, de acuerdo con los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía.

Tras la agresión, el probable responsable huyó hacia Estados Unidos, donde permaneció residiendo de manera irregular hasta que las investigaciones de la Fiscalía de Querétaro, en colaboración con autoridades federales y de seguridad, permitieron su localización.

La Policía de Investigación del Delito activó los mecanismos de colaboración interinstitucional para concretar su captura.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, David "N" fue trasladado a Querétaro, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requería para continuar con su proceso penal.

La Fiscalía precisó que el imputado se presume inocente mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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