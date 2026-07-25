Colima, 24 de julio de 2026.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó 8 millones 436 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en un embarque de importación revisado en el puerto de Manzanillo, Colima, como resultado de un operativo coordinado de inteligencia aduanera con el Gabinete de Seguridad federal.

Detalle de los cigarrillos presuntamente apócrifos asegurados por la ANAM y el Gabinete de Seguridad federal en el puerto de Manzanillo, Colima. rotativo.com.mx

El aseguramiento se concretó tras el análisis documental y operativo de un embarque proveniente del extranjero —cuyo país de origen no precisa el boletín—, en el marco de los mecanismos de gestión de riesgo y trazabilidad que opera la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Detalle de los cigarrillos presuntamente apócrifos asegurados por la ANAM y el Gabinete de Seguridad federal en el puerto de Manzanillo, Colima. rotativo.com.mx

La ANAM calificó los cigarrillos como "presumiblemente apócrifos", sin precisar en el comunicado a qué marca o marcas corresponden ni el estatus jurídico del importador o de la mercancía asegurada.

Elementos del Gabinete de Seguridad revisaron con perro detector el embarque en el que se identificaron más de 8 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana de Manzanillo, Colima. rotativo.com.mx

Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de los programas permanentes de análisis estratégico e inspección en operaciones de comercio exterior, orientados a detectar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y conductas susceptibles de revisión especializada.