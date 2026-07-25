Asegura ANAM más de 8 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos en puerto de Manzanillo

La operación fue resultado de análisis documental, inteligencia aduanera y trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad federal.

Elemento militar con perro detector revisa pallets con mercancía embalada durante operativo de la ANAM en el puerto de Manzanillo, Colima.

Parte de los 8 millones 436 mil cigarrillos presuntamente apócrifos identificados por la ANAM en un embarque de importación revisado en la aduana de Manzanillo, Colima.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Colima, 24 de julio de 2026.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó 8 millones 436 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en un embarque de importación revisado en el puerto de Manzanillo, Colima, como resultado de un operativo coordinado de inteligencia aduanera con el Gabinete de Seguridad federal.

Elemento militar con perro detector revisa pallets con mercanc\u00eda embalada durante operativo de la ANAM en el puerto de Manzanillo, Colima. Detalle de los cigarrillos presuntamente apócrifos asegurados por la ANAM y el Gabinete de Seguridad federal en el puerto de Manzanillo, Colima. rotativo.com.mx

El aseguramiento se concretó tras el análisis documental y operativo de un embarque proveniente del extranjero —cuyo país de origen no precisa el boletín—, en el marco de los mecanismos de gestión de riesgo y trazabilidad que opera la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Elemento militar con perro detector revisa pallets con mercanc\u00eda embalada durante operativo de la ANAM en el puerto de Manzanillo, Colima. Detalle de los cigarrillos presuntamente apócrifos asegurados por la ANAM y el Gabinete de Seguridad federal en el puerto de Manzanillo, Colima. rotativo.com.mx

La ANAM calificó los cigarrillos como "presumiblemente apócrifos", sin precisar en el comunicado a qué marca o marcas corresponden ni el estatus jurídico del importador o de la mercancía asegurada.

Elemento militar con perro detector revisa pallets con mercanc\u00eda embalada durante operativo de la ANAM en el puerto de Manzanillo, Colima. Elementos del Gabinete de Seguridad revisaron con perro detector el embarque en el que se identificaron más de 8 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana de Manzanillo, Colima. rotativo.com.mx

Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de los programas permanentes de análisis estratégico e inspección en operaciones de comercio exterior, orientados a detectar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y conductas susceptibles de revisión especializada.

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