Sinergia ejecuta seis cateos simultáneos en Querétaro para cumplir órdenes de aprehensión por violencia familiar, abuso sexual y robo

Las diligencias abarcaron Tinaja de la Estancia, Nuevo Horizonte, Satélite, Lomas de Casa Blanca y La Popular, con participación de la Policía de Investigación, Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron cateos simultáneos en el municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia.

La Fiscalía de Querétaro ejecutó seis cateos simultáneos y cumplimentó seis órdenes de aprehensión por delitos de violencia familiar, abuso sexual y robo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 24 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó seis diligencias de cateo de manera simultánea en distintas colonias y comunidades del municipio de Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, y detuvo a seis hombres mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por la autoridad judicial.

Las intervenciones se realizaron en Tinaja de la Estancia, Nuevo Horizonte, Satélite, Lomas de Casa Blanca, La Popular y otros puntos del municipio, encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo del gabinete de seguridad integrado por la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Querétaro.

Operativo coordinado de la Fiscal\u00eda, Ej\u00e9rcito, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad durante diligencias en Quer\u00e9taro. Las diligencias se realizaron en distintas colonias de la capital queretana con apoyo de fuerzas estatales, federales y municipales. rotativo.com.mx

Los seis hombres detenidos enfrentan órdenes de aprehensión por delitos de violencia familiar, abuso sexual y robo, según informó la propia Fiscalía. Una vez asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requería para continuar con los procesos penales correspondientes.

La dependencia señaló que las diligencias son resultado de investigaciones desarrolladas por diversas unidades especializadas. El operativo se inscribe en la cadencia de intervenciones coordinadas que la estrategia Sinergia ha mantenido durante 2026, en la que la Fiscalía ha ejecutado cateos en múltiples municipios con la participación de los tres órdenes de gobierno.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la estrategia y con la ejecución de mandamientos judiciales como vía para combatir la impunidad y proteger a las víctimas de delito.

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