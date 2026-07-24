Querétaro, Querétaro, 24 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó seis diligencias de cateo de manera simultánea en distintas colonias y comunidades del municipio de Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, y detuvo a seis hombres mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por la autoridad judicial.
Las intervenciones se realizaron en Tinaja de la Estancia, Nuevo Horizonte, Satélite, Lomas de Casa Blanca, La Popular y otros puntos del municipio, encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo del gabinete de seguridad integrado por la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Querétaro.
Las diligencias se realizaron en distintas colonias de la capital queretana con apoyo de fuerzas estatales, federales y municipales. rotativo.com.mx
Los seis hombres detenidos enfrentan órdenes de aprehensión por delitos de violencia familiar, abuso sexual y robo, según informó la propia Fiscalía. Una vez asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requería para continuar con los procesos penales correspondientes.
La dependencia señaló que las diligencias son resultado de investigaciones desarrolladas por diversas unidades especializadas. El operativo se inscribe en la cadencia de intervenciones coordinadas que la estrategia Sinergia ha mantenido durante 2026, en la que la Fiscalía ha ejecutado cateos en múltiples municipios con la participación de los tres órdenes de gobierno.
La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la estrategia y con la ejecución de mandamientos judiciales como vía para combatir la impunidad y proteger a las víctimas de delito.