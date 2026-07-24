San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reafirmó que la administración mantiene mesas de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para gestionar que el proyecto del tren México-Querétaro contemple una estación en la zona oriente de San Juan del Río.
La mención fue hecha durante la inauguración de canchas del programa Mundial Social 2026 en la hacienda de Cerro Gordo.
"Está el secretario de gobierno y aprovecho la oportunidad para extenderme, aunque hoy veníamos a entregar unas canchas, para decirles que estamos viendo hacia el futuro de San Juan del Río", afirmó el alcalde ante los asistentes al evento.
Cabrera Valencia señaló que en las mesas de trabajo participan también la SCT, la JAPAM y obras públicas municipales, y que varios de los planteamientos presentados por el municipio han recibido respuestas favorables, aunque reconoció que pueden sufrir modificaciones antes de quedar autorizados.
El tren México-Querétaro tiene ya una estación confirmada en San Juan del Río, ubicada en el corredor de la avenida Tecnológico, en la zona suroriente del municipio.
Las obras de construcción avanzan en ese sitio. La gestión del alcalde apunta a complementar esa infraestructura con una estación adicional que sirva directamente al corredor oriente, donde se concentran más de 10 mil viviendas proyectadas por Infonavit, el parque industrial más grande del municipio y desarrollos como Las Haciendas.
El municipio también ha solicitado obras complementarias al proyecto ferroviario, entre ellas un túnel a la autopista México-Querétaro y adecuaciones en los accesos a la zona.