Alcalde de San Juan del Río refrenda gestión de nueva estación del tren para la zona oriente

El municipio mantiene mesas de trabajo con la SCT para vincular el proyecto ferroviario con el crecimiento habitacional e industrial del oriente.

El alcalde Roberto Cabrera informó que el municipio gestiona una segunda estación del tren México-Querétaro para la zona oriente de San Juan del Río.

El gobierno de San Juan del Río mantiene mesas de trabajo con la SCT para impulsar una estación adicional del tren México-Querétaro en la zona oriente del municipio.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reafirmó que la administración mantiene mesas de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para gestionar que el proyecto del tren México-Querétaro contemple una estación en la zona oriente de San Juan del Río.

La mención fue hecha durante la inauguración de canchas del programa Mundial Social 2026 en la hacienda de Cerro Gordo.

"Está el secretario de gobierno y aprovecho la oportunidad para extenderme, aunque hoy veníamos a entregar unas canchas, para decirles que estamos viendo hacia el futuro de San Juan del Río", afirmó el alcalde ante los asistentes al evento.

Cabrera Valencia señaló que en las mesas de trabajo participan también la SCT, la JAPAM y obras públicas municipales, y que varios de los planteamientos presentados por el municipio han recibido respuestas favorables, aunque reconoció que pueden sufrir modificaciones antes de quedar autorizados.

El tren México-Querétaro tiene ya una estación confirmada en San Juan del Río, ubicada en el corredor de la avenida Tecnológico, en la zona suroriente del municipio.

Las obras de construcción avanzan en ese sitio. La gestión del alcalde apunta a complementar esa infraestructura con una estación adicional que sirva directamente al corredor oriente, donde se concentran más de 10 mil viviendas proyectadas por Infonavit, el parque industrial más grande del municipio y desarrollos como Las Haciendas.

El municipio también ha solicitado obras complementarias al proyecto ferroviario, entre ellas un túnel a la autopista México-Querétaro y adecuaciones en los accesos a la zona.

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