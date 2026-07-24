San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- La administración municipal de San Juan del Río gestionará licencias de construcción para 2,500 viviendas de Infonavit en la zona oriente del municipio, de acuerdo con lo expresado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la inauguración de las canchas del programa Mundial Social 2026 en Cerro Gordo.
El alcalde mencionó la cifra al describir la presión que ejerce el crecimiento habitacional sobre los servicios públicos de la zona, que incluye los fraccionamientos de Las Haciendas, Valles Dorados, Fundadores y las colonias aledañas al corredor oriente.
"Solo de Infonavit las que están creciendo de las haciendas, por ejemplo, que esa parte pues estamos gestionando ya las clínicas, los centros de salud, las clínicas del IMSS y todos los servicios que merecen nuestras familias", sostuvo Cabrera Valencia.
El presidente municipal no precisó en qué etapa se encuentran las licencias —si están en trámite, aprobadas o en proyección— ni los plazos de ejecución de los desarrollos.
Tampoco especificó si la cifra de 2,500 viviendas corresponde únicamente al programa Viviendas del Bienestar o incluye otros productos hipotecarios del instituto.
El crecimiento habitacional en la zona oriente es una tendencia documentada en la demarcación. Infonavit tiene proyectadas más de 10 mil viviendas en esa área, y la JAPAM construye actualmente un tanque de 1,500 metros cúbicos para garantizar el abasto de agua a esos desarrollos.
El municipio ocupa el tercer lugar nacional en ritmo de crecimiento demográfico, según datos del propio ayuntamiento.