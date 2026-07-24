Cabrera proyecta licencias para 2,500 viviendas de Infonavit en la zona oriente de San Juan

El presidente municipal señaló que la administración gestionará las licencias para los desarrollos en crecimiento de Las Haciendas y sus alrededores.

El alcalde Roberto Cabrera anunció la gestión de licencias para 2 mil 500 viviendas de Infonavit en la zona oriente de San Juan del Río.

El gobierno municipal de San Juan del Río gestiona licencias de construcción para 2 mil 500 viviendas de Infonavit, ante el crecimiento habitacional en la zona oriente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- La administración municipal de San Juan del Río gestionará licencias de construcción para 2,500 viviendas de Infonavit en la zona oriente del municipio, de acuerdo con lo expresado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la inauguración de las canchas del programa Mundial Social 2026 en Cerro Gordo.

El alcalde mencionó la cifra al describir la presión que ejerce el crecimiento habitacional sobre los servicios públicos de la zona, que incluye los fraccionamientos de Las Haciendas, Valles Dorados, Fundadores y las colonias aledañas al corredor oriente.

"Solo de Infonavit las que están creciendo de las haciendas, por ejemplo, que esa parte pues estamos gestionando ya las clínicas, los centros de salud, las clínicas del IMSS y todos los servicios que merecen nuestras familias", sostuvo Cabrera Valencia.

El presidente municipal no precisó en qué etapa se encuentran las licencias —si están en trámite, aprobadas o en proyección— ni los plazos de ejecución de los desarrollos.

Tampoco especificó si la cifra de 2,500 viviendas corresponde únicamente al programa Viviendas del Bienestar o incluye otros productos hipotecarios del instituto.

El crecimiento habitacional en la zona oriente es una tendencia documentada en la demarcación. Infonavit tiene proyectadas más de 10 mil viviendas en esa área, y la JAPAM construye actualmente un tanque de 1,500 metros cúbicos para garantizar el abasto de agua a esos desarrollos.

El municipio ocupa el tercer lugar nacional en ritmo de crecimiento demográfico, según datos del propio ayuntamiento.

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