San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para este viernes lluvias aisladas con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros en San Juan del Río y el conjunto del estado de Querétaro, acompañadas de viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.
El organismo sitúa a Querétaro dentro de la franja de la Mesa Central con cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día. Por la mañana se espera ambiente fresco a templado; durante la tarde, cálido a caluroso. Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el SMN estima una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 32 grados.
El pronóstico advierte que en caso de presentarse lluvias más intensas en las regiones afectadas del país, estas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla representan un riesgo adicional para la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas del estado.
Conagua informó que el estado de Querétaro mantendrá cielo medio nublado a nublado, con posibilidad de lluvias aisladas y temperaturas cálidas durante la tarde. rotativo.com.mx
En las últimas 24 horas no hubo registro de precipitación en ninguna estación del estado. Las temperaturas máximas registradas en ese período alcanzaron los 35 grados en Jalpan y Peñamiller, con 30.7 en el Observatorio Querétaro y 30 grados en Carrillo, Juriquilla y El Batán. Las mínimas oscilaron entre los 9 grados en San Ildefonso y los 18 en Jalpan.
A nivel nacional, el mayor riesgo meteorológico del día se concentra en Sinaloa y Durango, donde el SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.
El organismo monitorea además una zona de baja presión al sur de las costas mexicanas del Pacífico, originada por la onda tropical número 20, con probabilidad para desarrollar un ciclón tropical en las próximas 48 horas.