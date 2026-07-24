Conagua prevé lluvias aisladas y rachas de hasta 60 km/h en Querétaro este viernes

El SMN monitorea además una zona de baja presión en el Pacífico Sur con probabilidad de generar un ciclón tropical.

Cielo parcialmente nublado sobre San Juan del Río durante una jornada con pronóstico de lluvias aisladas y rachas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora para San Juan del Río y el estado de Querétaro este viernes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para este viernes lluvias aisladas con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros en San Juan del Río y el conjunto del estado de Querétaro, acompañadas de viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.

El organismo sitúa a Querétaro dentro de la franja de la Mesa Central con cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día. Por la mañana se espera ambiente fresco a templado; durante la tarde, cálido a caluroso. Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el SMN estima una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 32 grados.

El pronóstico advierte que en caso de presentarse lluvias más intensas en las regiones afectadas del país, estas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla representan un riesgo adicional para la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas del estado.

Condiciones meteorol\u00f3gicas en San Juan del R\u00edo con pron\u00f3stico de lluvias ligeras y ambiente c\u00e1lido. Conagua informó que el estado de Querétaro mantendrá cielo medio nublado a nublado, con posibilidad de lluvias aisladas y temperaturas cálidas durante la tarde. rotativo.com.mx

En las últimas 24 horas no hubo registro de precipitación en ninguna estación del estado. Las temperaturas máximas registradas en ese período alcanzaron los 35 grados en Jalpan y Peñamiller, con 30.7 en el Observatorio Querétaro y 30 grados en Carrillo, Juriquilla y El Batán. Las mínimas oscilaron entre los 9 grados en San Ildefonso y los 18 en Jalpan.

A nivel nacional, el mayor riesgo meteorológico del día se concentra en Sinaloa y Durango, donde el SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

El organismo monitorea además una zona de baja presión al sur de las costas mexicanas del Pacífico, originada por la onda tropical número 20, con probabilidad para desarrollar un ciclón tropical en las próximas 48 horas.

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