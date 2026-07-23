San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió este jueves un pronóstico sin lluvia para San Juan del Río y la mayor parte de la región de la Mesa Central, aunque con viento sostenido de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.
El organismo ubica a Querétaro dentro de la franja donde el cielo se mantendrá medio nublado a nublado en el transcurso del día, sin precipitaciones en el municipio ni en la capital del estado. Las temperaturas máximas en el norte de Querétaro se ubicarán en el rango de 35 a 40 °C.
La jornada sí concentra alertas importantes en otras regiones del país. El ciclón tropical Bertha, ubicado en el Golfo de México con trayectoria hacia Texas, Estados Unidos, genera lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
En el sureste, la onda tropical número 20 mantiene condiciones para lluvias igualmente intensas en las costas de Oaxaca y Chiapas. San Juan del Río y el resto de la Mesa Central no se encuentran dentro de ninguna de esas alertas para este día.
El SMN advierte que, en las regiones afectadas, las lluvias muy fuertes pueden provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.
Para San Juan del Río, el riesgo del día es el viento: las rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora son suficientes para tumbar ramas, señalamientos y anuncios en zonas urbanas, según los parámetros del propio organismo.