SMN: sin lluvia en San Juan del Río este jueves, pero con viento de hasta 60 km/h y calor

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica cielo medio nublado sin lluvia para el municipio, con rachas de viento que pueden derribar árboles y temperaturas de entre 35 y 40 °C en el norte del estado.

Imagen satelital del SMN del 23 de julio de 2026 que muestra la tormenta tropical Bertha en el Golfo de México, el huracán Fausto en el Pacífico y los sistemas que afectan el territorio nacional.

Imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional correspondiente al 23 de julio de 2026. El ciclón tropical Bertha aparece en el Golfo de México con trayectoria hacia Texas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió este jueves un pronóstico sin lluvia para San Juan del Río y la mayor parte de la región de la Mesa Central, aunque con viento sostenido de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.

El organismo ubica a Querétaro dentro de la franja donde el cielo se mantendrá medio nublado a nublado en el transcurso del día, sin precipitaciones en el municipio ni en la capital del estado. Las temperaturas máximas en el norte de Querétaro se ubicarán en el rango de 35 a 40 °C.

La jornada sí concentra alertas importantes en otras regiones del país. El ciclón tropical Bertha, ubicado en el Golfo de México con trayectoria hacia Texas, Estados Unidos, genera lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

En el sureste, la onda tropical número 20 mantiene condiciones para lluvias igualmente intensas en las costas de Oaxaca y Chiapas. San Juan del Río y el resto de la Mesa Central no se encuentran dentro de ninguna de esas alertas para este día.

El SMN advierte que, en las regiones afectadas, las lluvias muy fuertes pueden provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Para San Juan del Río, el riesgo del día es el viento: las rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora son suficientes para tumbar ramas, señalamientos y anuncios en zonas urbanas, según los parámetros del propio organismo.

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