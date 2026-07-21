Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que este domingo persistirán las lluvias en diversas regiones del país debido a la influencia del monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en zonas del este y noreste de Sonora, el oeste y noroeste de Chihuahua, el sur de Michoacán y el suroeste y la costa de Guerrero.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, el suroeste del Estado de México y el sur de Chiapas.

El reporte también prevé intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, podrían registrarse lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de riesgo.

De manera paralela, continuará el ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas extremas previstas en el noreste de Baja California.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas o cauces de ríos y arroyos, conducir con precaución en caso de lluvia, portar paraguas o impermeable si es necesario y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y Conagua.