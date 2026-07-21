Pronostican lluvias fuertes y muy fuertes en el noroeste, occidente y sur de México

Protección Civil informó que el monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos favorecerán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en varias entidades.

Lluvias sobre distintas regiones de México por efectos del monzón mexicano y sistemas atmosféricos.

Protección Civil alertó por lluvias fuertes y muy fuertes en varios estados del país, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Coordinación Nacional de Protección Civil
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 21, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que este domingo persistirán las lluvias en diversas regiones del país debido a la influencia del monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en zonas del este y noreste de Sonora, el oeste y noroeste de Chihuahua, el sur de Michoacán y el suroeste y la costa de Guerrero.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, el suroeste del Estado de México y el sur de Chiapas.

El reporte también prevé intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, podrían registrarse lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de riesgo.

De manera paralela, continuará el ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas extremas previstas en el noreste de Baja California.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas o cauces de ríos y arroyos, conducir con precaución en caso de lluvia, portar paraguas o impermeable si es necesario y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y Conagua.

clima temporada de lluvias seguridad lluvias

Reciente

Bomberos de Aguascalientes rescatan a un conductor atrapado tras un choque entre dos vehículos.
México

Rescatan a conductor atrapado tras choque entre dos vehículos en Aguascalientes

El accidente ocurrió en el fraccionamiento Municipio Libre; el conductor de un Renault Kwid fue liberado con equipo hidráulico y trasladado al Hospital Tercer Milenio.

Aficionada reacciona con las manos en el rostro durante el MéxicQ Zona Fest en Querétaro
Querétaro

MéxicQ Zona Fest concluye con alta afluencia y saldo blanco en Querétaro

El festival mundialista en el Corregidora cerró con 14 conciertos, saldo blanco y una boda colectiva de 174 parejas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h para San Juan del Río este lunes 20 de julio de 2026.
San Juan del Río

Chubascos y rachas de hasta 60 km/h se prevén hoy en San Juan del Río

La Derivadora San José y Constitución de 1917 registraron las temperaturas más altas de las últimas 24 horas en la zona.

Felifer Macías dialoga con vecino frente a vehículo oficial del Municipio de Querétaro en la avenida Presidentes
Editorial

Rehabilitan avenida Presidentes con inversión de 11.7 millones de pesos en Querétaro

La obra incluyó nueva red de agua potable, drenaje pluvial y sanitario, y pavimentación, para resolver encharcamientos históricos que afectaban viviendas y al mercado de la zona.