Chubascos y rachas de hasta 60 km/h se prevén hoy en San Juan del Río

La Derivadora San José y Constitución de 1917 registraron las temperaturas más altas de las últimas 24 horas en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h para San Juan del Río este lunes 20 de julio de 2026.

El SMN prevé lluvias de entre 5 y 25 milímetros, actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 60 km/h en San Juan del Río, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé para hoy intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en la región de San Juan del Río, acompañados de descargas eléctricas y viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

La dependencia federal ubicó a San Juan del Río dentro del rango de temperatura máxima de 30 a 35 °C previsto para esta zona del estado, con ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde.

Entre las estaciones de monitoreo de la región, Derivadora San José registró 31 grados de máxima y 15.5 de mínima en las últimas 24 horas, mientras que Constitución de 1917 marcó 30 grados de máxima y 16 de mínima.

En Carrillo se registró la única lluvia medida en la zona, con 0.3 milímetros, además de una máxima de 30 grados y mínima de 18.

Conagua advirtió que las lluvias fuertes a intensas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, con riesgo de encharcamientos e inundaciones, y que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El aviso tiene vigencia de las 06:00 horas de hoy a las 06:00 horas de mañana.

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