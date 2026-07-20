San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé para hoy intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en la región de San Juan del Río, acompañados de descargas eléctricas y viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.
La dependencia federal ubicó a San Juan del Río dentro del rango de temperatura máxima de 30 a 35 °C previsto para esta zona del estado, con ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde.
Entre las estaciones de monitoreo de la región, Derivadora San José registró 31 grados de máxima y 15.5 de mínima en las últimas 24 horas, mientras que Constitución de 1917 marcó 30 grados de máxima y 16 de mínima.
En Carrillo se registró la única lluvia medida en la zona, con 0.3 milímetros, además de una máxima de 30 grados y mínima de 18.
Conagua advirtió que las lluvias fuertes a intensas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, con riesgo de encharcamientos e inundaciones, y que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
El aviso tiene vigencia de las 06:00 horas de hoy a las 06:00 horas de mañana.