San Juan del Río rediseñará su presupuesto para rehabilitar los parques de Pedregoso e Indeco

La intervención incluirá mejoramiento de espacios públicos y escuelas, con participación de la comunidad en la ejecución de las obras.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia anunció la reasignación de recursos municipales para rehabilitar los parques de los fraccionamientos Pedregoso e Indeco, en San Juan del Río.

El gobierno de San Juan del Río redireccionará recursos del presupuesto municipal para rehabilitar los parques de Pedregoso e Indeco, como parte de un programa de mejoramiento de espacios públicos e infraestructura urbana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- El alcalde Roberto Cabrera Valencia anunció que el municipio rediseñará su presupuesto para redireccionar recursos hacia la rehabilitación de los parques de los fraccionamientos Pedregoso e Indeco, dos de los asentamientos más antiguos de la ciudad, cuyos espacios públicos, dijo, han quedado rezagados frente a otras zonas del municipio.

El alcalde dijo que recorrió personalmente la zona la semana previa a la conferencia y señaló que Indeco fue, incluso, el fraccionamiento más antiguo del municipio, anterior al propio Pedregoso.

Cabrera explicó que la reasignación de recursos no representa el abandono de otros proyectos ya avanzados, sino una respuesta a necesidades que consideró prioritarias en esta etapa de la administración.

El plan contempla trabajos de redes de agua potable, alumbrado público, empedrados y urbanización general en colonias del municipio, además del mejoramiento de escuelas y de espacios públicos.

El alcalde dijo que estas intervenciones se sumarán al programa permanente de mejoramiento de escuelas, iglesias y espacios públicos que el municipio ejecuta mediante faenas y la incorporación de apoyos de la comunidad, en coordinación con comités de vecinos, autoridades educativas y organizaciones religiosas.

Cabrera no precisó montos específicos para la intervención en Pedregoso e Indeco, ni un calendario de ejecución para estas obras en particular.

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