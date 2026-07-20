San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- El alcalde Roberto Cabrera Valencia anunció que el municipio rediseñará su presupuesto para redireccionar recursos hacia la rehabilitación de los parques de los fraccionamientos Pedregoso e Indeco, dos de los asentamientos más antiguos de la ciudad, cuyos espacios públicos, dijo, han quedado rezagados frente a otras zonas del municipio.
El alcalde dijo que recorrió personalmente la zona la semana previa a la conferencia y señaló que Indeco fue, incluso, el fraccionamiento más antiguo del municipio, anterior al propio Pedregoso.
Cabrera explicó que la reasignación de recursos no representa el abandono de otros proyectos ya avanzados, sino una respuesta a necesidades que consideró prioritarias en esta etapa de la administración.
El plan contempla trabajos de redes de agua potable, alumbrado público, empedrados y urbanización general en colonias del municipio, además del mejoramiento de escuelas y de espacios públicos.
El alcalde dijo que estas intervenciones se sumarán al programa permanente de mejoramiento de escuelas, iglesias y espacios públicos que el municipio ejecuta mediante faenas y la incorporación de apoyos de la comunidad, en coordinación con comités de vecinos, autoridades educativas y organizaciones religiosas.
Cabrera no precisó montos específicos para la intervención en Pedregoso e Indeco, ni un calendario de ejecución para estas obras en particular.