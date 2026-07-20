SSPMQ remite a 294 personas al Juzgado Cívico en una semana en Querétaro

Las remisiones derivaron de recorridos preventivos y reportes ciudadanos al 9-1-1 en las siete delegaciones de la capital.

Elemento de la Policía Municipal de Querétaro realiza recorrido preventivo a pie en el Centro Histórico

Elementos de la SSPMQ realizan recorridos preventivos en el Centro Histórico de Querétaro. Imagen ilustrativa, no corresponde a un caso específico de remisión al Juzgado Cívico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de julio de 2026.- El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la desobediencia a la autoridad y el uso indebido de espacios públicos encabezaron las faltas administrativas por las que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) remitió a 294 personas al Juzgado Cívico entre el 13 y el 19 de julio.

Las remisiones se sustentan en el Reglamento de Justicia Cívica y en el Reglamento de Tránsito y Movilidad del municipio, según reportó la corporación.

Elemento de la Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro realiza recorrido dentro de un mercado local Personal de la SSPMQ supervisa espacios de comercio local durante sus recorridos de vigilancia. rotativo.com.mx

De acuerdo con la SSPMQ, los casos derivaron de la atención a reportes ciudadanos recibidos a través del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1, así como de recorridos preventivos y de vigilancia en las siete delegaciones de la capital.

La corporación enmarcó el reporte como parte de una estrategia orientada a evitar que las faltas administrativas deriven en conductas constitutivas de delito.

Elemento de la Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro patrulla en bicicleta un parque de la ciudad La SSPMQ mantiene recorridos de vigilancia en espacios públicos como parte de sus operativos preventivos. Imagen ilustrativa, no corresponde a un caso específico de remisión al Juzgado Cívico. rotativo.com.mx

La cifra se ubica en un rango similar al de reportes semanales previos de la corporación, como las 306 personas remitidas en una semana de agosto de 2025.

La SSPMQ no detalló el desglose por delegación de las 294 remisiones ni cuántas derivaron en arresto, multa o amonestación.

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