Querétaro, 19 de julio de 2026.- El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la desobediencia a la autoridad y el uso indebido de espacios públicos encabezaron las faltas administrativas por las que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) remitió a 294 personas al Juzgado Cívico entre el 13 y el 19 de julio.
Las remisiones se sustentan en el Reglamento de Justicia Cívica y en el Reglamento de Tránsito y Movilidad del municipio, según reportó la corporación.
Personal de la SSPMQ supervisa espacios de comercio local durante sus recorridos de vigilancia. rotativo.com.mx
De acuerdo con la SSPMQ, los casos derivaron de la atención a reportes ciudadanos recibidos a través del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1, así como de recorridos preventivos y de vigilancia en las siete delegaciones de la capital.
La corporación enmarcó el reporte como parte de una estrategia orientada a evitar que las faltas administrativas deriven en conductas constitutivas de delito.
La SSPMQ mantiene recorridos de vigilancia en espacios públicos como parte de sus operativos preventivos. Imagen ilustrativa, no corresponde a un caso específico de remisión al Juzgado Cívico. rotativo.com.mx
La cifra se ubica en un rango similar al de reportes semanales previos de la corporación, como las 306 personas remitidas en una semana de agosto de 2025.
La SSPMQ no detalló el desglose por delegación de las 294 remisiones ni cuántas derivaron en arresto, multa o amonestación.