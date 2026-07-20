SSPMQ recupera 16 vehículos con reporte de robo en una semana en Querétaro

Las unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para iniciar su devolución a los propietarios.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro recuperaron 16 vehículos con reporte de robo durante operativos realizados entre el 13 y el 19 de julio de 2026.

La SSPMQ informó la recuperación de 16 vehículos con reporte de robo, entre ellos ocho motocicletas, seis automóviles y dos camionetas, localizados en distintas colonias de la capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de julio de 2026.- Ocho motocicletas, seis automóviles particulares y dos camionetas con reporte de robo fueron recuperados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) entre el 13 y el 19 de julio, con un total de 16 unidades ubicadas en colonias como Rinconada las Joyas, Menchaca II, Bellas Artes, Miguel Hidalgo, La Huerta, Laderas de San Pedro, La Loma, Insurgentes, Lomas de Casa Blanca, Lomas del Pedregal y Palo Alto, entre otras.

Veh\u00edculos con reporte de robo fueron localizados por la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de Quer\u00e9taro como parte de operativos de vigilancia y videovigilancia. Gracias a recorridos preventivos, videovigilancia y reportes ciudadanos, la Policía Municipal de Querétaro recuperó 16 unidades que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado. rotativo.com.mx

Las unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar continuidad a las diligencias e iniciar el procedimiento de devolución a sus propietarios.

Según la corporación, la recuperación fue resultado del trabajo coordinado entre el personal operativo, el área de videovigilancia y los reportes ciudadanos.

Patrullas de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de Quer\u00e9taro durante acciones para la localizaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de veh\u00edculos con reporte de robo. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal recuperó 16 vehículos con reporte de robo en diversas colonias de Querétaro, como parte de las acciones coordinadas de seguridad realizadas durante la última semana. rotativo.com.mx

La cifra se suma a los 388 vehículos recuperados que la SSPMQ reportó durante el primer semestre de 2026, de los cuales 256 fueron automóviles y 132 motocicletas.

La dependencia no detalló si alguna de las 16 unidades derivó en detenciones o si las unidades correspondían a reportes de robo de otros municipios o entidades.

seguridad gobierno criminalidad sucesos

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