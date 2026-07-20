Querétaro, 19 de julio de 2026.- Ocho motocicletas, seis automóviles particulares y dos camionetas con reporte de robo fueron recuperados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) entre el 13 y el 19 de julio, con un total de 16 unidades ubicadas en colonias como Rinconada las Joyas, Menchaca II, Bellas Artes, Miguel Hidalgo, La Huerta, Laderas de San Pedro, La Loma, Insurgentes, Lomas de Casa Blanca, Lomas del Pedregal y Palo Alto, entre otras.
Gracias a recorridos preventivos, videovigilancia y reportes ciudadanos, la Policía Municipal de Querétaro recuperó 16 unidades que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado. rotativo.com.mx
Las unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar continuidad a las diligencias e iniciar el procedimiento de devolución a sus propietarios.
Según la corporación, la recuperación fue resultado del trabajo coordinado entre el personal operativo, el área de videovigilancia y los reportes ciudadanos.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal recuperó 16 vehículos con reporte de robo en diversas colonias de Querétaro, como parte de las acciones coordinadas de seguridad realizadas durante la última semana. rotativo.com.mx
La cifra se suma a los 388 vehículos recuperados que la SSPMQ reportó durante el primer semestre de 2026, de los cuales 256 fueron automóviles y 132 motocicletas.
La dependencia no detalló si alguna de las 16 unidades derivó en detenciones o si las unidades correspondían a reportes de robo de otros municipios o entidades.