Muere mujer tras choque en la Libre a Celaya; responsable se da a la fuga

Fiscalía acude al levantamiento de los restos mientras autoridades buscan al conductor prófugo.

Servicios de emergencia y autoridades atendieron un accidente sobre la carretera Libre a Celaya, en Corregidora, donde una mujer falleció tras la volcadura de un vehículo presuntamente impactado por alcance.

Una mujer perdió la vida en un accidente ocurrido sobre la carretera Libre a Celaya, en Corregidora, luego de que el automóvil en el que viajaba volcó tras ser presuntamente impactado por otro vehículo, cuyo conductor huyó del lugar.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 20, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
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responsable.

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Corregidora, 20 de julio de 2026.- Una mujer perdió la vida tras un fuerte accidente registrado sobre la carretera Libre a Celaya, a la altura de la colonia Los Ángeles, en el municipio de Corregidora.

De acuerdo con información policial, un vehículo automotor impactó por alcance a un Volkswagen tcompacto en el que viajaba la víctima como copiloto. El golpe fue de tal magnitud que el vehículo salió proyectado y terminó volcado sobre la vialidad.

El conductor del Volkswagen sólo presentó golpes menores y recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Protección Civil de Corregidora. Al arribo de los cuerpos de emergencia, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal de Servicios Periciales acudió al lugar para el levantamiento de los restos y las diligencias correspondientes.

Del conductor del vehículo automotor señalado como presunto responsable, hasta el momento se desconoce su paradero. Las autoridades iniciaron las investigaciones para su localización.

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