Corregidora, 20 de julio de 2026.- Una mujer perdió la vida tras un fuerte accidente registrado sobre la carretera Libre a Celaya, a la altura de la colonia Los Ángeles, en el municipio de Corregidora.

De acuerdo con información policial, un vehículo automotor impactó por alcance a un Volkswagen tcompacto en el que viajaba la víctima como copiloto. El golpe fue de tal magnitud que el vehículo salió proyectado y terminó volcado sobre la vialidad.

El conductor del Volkswagen sólo presentó golpes menores y recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Protección Civil de Corregidora. Al arribo de los cuerpos de emergencia, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal de Servicios Periciales acudió al lugar para el levantamiento de los restos y las diligencias correspondientes.

Del conductor del vehículo automotor señalado como presunto responsable, hasta el momento se desconoce su paradero. Las autoridades iniciaron las investigaciones para su localización.