Cumplimentan orden de aprehensión por robo a casa habitación en Huimilpan

El imputado fue localizado durante una diligencia en la comunidad de San Pedro y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Elementos de la Fiscalía General de Querétaro participan en un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por robo a casa habitación en Huimilpan.

La Fiscalía General de Querétaro informó que un hombre fue detenido durante un cateo en Huimilpan al cumplimentarse una orden de aprehensión por su probable participación en un robo a casa habitación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 20 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Rodrigo "N", alias "Rigo" o "Flaquito", por su probable participación en el delito de robo específico a casa habitación, durante un cateo realizado en la comunidad de San Pedro, en el municipio de Huimilpan.

La diligencia fue resultado de una investigación relacionada con un robo a casa habitación y contó con la participación de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Huimilpan.

Elementos de la Fiscal\u00eda General de Quer\u00e9taro participan en un operativo para cumplimentar una orden de aprehensi\u00f3n por robo a casa habitaci\u00f3n en Huimilpan. La Fiscalía General de Querétaro informó que un hombre fue detenido durante un cateo en Huimilpan al cumplimentarse una orden de aprehensión por su probable participación en un robo a casa habitación. rotativo.com.mx

De acuerdo con la Fiscalía, durante el operativo fue localizado el imputado, quien contaba con un mandato judicial vigente por este delito.

La dependencia señaló que, tras su detención, el hombre fue informado de los motivos de la misma y de los derechos que le asisten como persona detenida.

Elementos de la Fiscal\u00eda General de Quer\u00e9taro participan en un operativo para cumplimentar una orden de aprehensi\u00f3n por robo a casa habitaci\u00f3n en Huimilpan. La Fiscalía General de Querétaro informó que un hombre fue detenido durante un cateo en Huimilpan al cumplimentarse una orden de aprehensión por su probable participación en un robo a casa habitación. rotativo.com.mx

Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para dar continuidad al proceso penal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado indicó que estas acciones forman parte de la estrategia Sinergia por Querétaro para cumplimentar mandamientos judiciales, fortalecer la investigación de delitos patrimoniales y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

fiscalia seguridad criminalidad sucesos

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