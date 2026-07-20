Huimilpan, 20 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Rodrigo "N", alias "Rigo" o "Flaquito", por su probable participación en el delito de robo específico a casa habitación, durante un cateo realizado en la comunidad de San Pedro, en el municipio de Huimilpan.
La diligencia fue resultado de una investigación relacionada con un robo a casa habitación y contó con la participación de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Huimilpan.
La Fiscalía General de Querétaro informó que un hombre fue detenido durante un cateo en Huimilpan al cumplimentarse una orden de aprehensión por su probable participación en un robo a casa habitación. rotativo.com.mx
De acuerdo con la Fiscalía, durante el operativo fue localizado el imputado, quien contaba con un mandato judicial vigente por este delito.
La dependencia señaló que, tras su detención, el hombre fue informado de los motivos de la misma y de los derechos que le asisten como persona detenida.
La Fiscalía General de Querétaro informó que un hombre fue detenido durante un cateo en Huimilpan al cumplimentarse una orden de aprehensión por su probable participación en un robo a casa habitación. rotativo.com.mx
Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para dar continuidad al proceso penal correspondiente.
La Fiscalía General del Estado indicó que estas acciones forman parte de la estrategia Sinergia por Querétaro para cumplimentar mandamientos judiciales, fortalecer la investigación de delitos patrimoniales y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.