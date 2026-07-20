Querétaro, 20 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, realizó un recorrido por la rehabilitación integral de la avenida Presidentes, en la Delegación Josefa Vergara y Hernández, obra en la que el Municipio invirtió 11.7 millones de pesos para beneficiar a más de dos mil 900 habitantes de la zona, así como a quienes acuden al mercado ubicado sobre esta vialidad.

Macías señaló que la intervención respondía a una petición de años por parte de los vecinos, ya que durante la temporada de lluvias se presentaban encharcamientos e inundaciones que afectaban viviendas y el mercado. Por ello, se rehabilitó la infraestructura de agua potable y drenaje pluvial de la zona.

"Esta avenida es Avenida Presidentes, colindante con el mercado. Es una petición ya de muchos años. Antes aquí se encharcaba, se inundaba, se metía el agua en las casas, se metía agua en el mercado. No podíamos permitirlo más y es como ya entregamos esta nueva avenida Presidentes, donde metimos red de agua potable, drenaje sanitario, metimos un cajón pluvial, metimos estas torrenteras que precisamente evitan que el agua se encharque y se inunde y dignificamos la calidad de vida aquí en la colonia Presidentes", mencionó.

El presidente municipal, Felifer Macías, dialogó con vecinos durante el recorrido por la avenida Presidentes rehabilitada. rotativo.com.mx

La obra incluyó la construcción de la red de alcantarillado pluvial, red de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación con carpeta asfáltica, además de guarniciones, banquetas y señalamiento vial.

En la vialidad se colocaron dos mil 280 metros cuadrados de pavimento asfáltico de ocho centímetros de espesor y 700 metros cuadrados de banqueta de concreto de 10 centímetros de espesor. También se instalaron seis señalamientos verticales, dos topes de concreto asfáltico como reductores de velocidad y 310 metros lineales de pintura de tránsito en guarniciones.

Macías conversó con locatarios del mercado sobre los beneficios de la rehabilitación vial. rotativo.com.mx

En materia de drenaje sanitario, la obra contempló la rehabilitación de 181 metros lineales de tubería de seis pulgadas y la instalación de 377 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, además de 13 pozos de visita y 31 descargas sanitarias con registro.

Para agua potable se habilitaron 16 tomas domiciliarias y cinco cajas hidráulicas para interconectar la nueva red con la infraestructura existente. Se construyó además un cajón pluvial de concreto de un metro por un metro por dos metros y dos cajas pluviales.

Una de las nuevas coladeras pluviales instaladas como parte de la rehabilitación de la avenida Presidentes. rotativo.com.mx

La rehabilitación abarcó toda la avenida Presidentes, desde avenida Luis Pasteur hasta privada Presidentes, y complementa el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado en las calles 9 y 11 de la colonia Lomas de Casa Blanca, con el propósito de fortalecer la infraestructura pluvial ante la temporada de lluvias.