Rehabilitan avenida Presidentes con inversión de 11.7 millones de pesos en Querétaro

La obra incluyó nueva red de agua potable, drenaje pluvial y sanitario, y pavimentación, para resolver encharcamientos históricos que afectaban viviendas y al mercado de la zona.

Felifer Macías dialoga con vecino frente a vehículo oficial del Municipio de Querétaro en la avenida Presidentes

El presidente municipal escuchó los comentarios de vecinos de la colonia Presidentes tras la conclusión de la obra.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, realizó un recorrido por la rehabilitación integral de la avenida Presidentes, en la Delegación Josefa Vergara y Hernández, obra en la que el Municipio invirtió 11.7 millones de pesos para beneficiar a más de dos mil 900 habitantes de la zona, así como a quienes acuden al mercado ubicado sobre esta vialidad.

Macías señaló que la intervención respondía a una petición de años por parte de los vecinos, ya que durante la temporada de lluvias se presentaban encharcamientos e inundaciones que afectaban viviendas y el mercado. Por ello, se rehabilitó la infraestructura de agua potable y drenaje pluvial de la zona.

"Esta avenida es Avenida Presidentes, colindante con el mercado. Es una petición ya de muchos años. Antes aquí se encharcaba, se inundaba, se metía el agua en las casas, se metía agua en el mercado. No podíamos permitirlo más y es como ya entregamos esta nueva avenida Presidentes, donde metimos red de agua potable, drenaje sanitario, metimos un cajón pluvial, metimos estas torrenteras que precisamente evitan que el agua se encharque y se inunde y dignificamos la calidad de vida aquí en la colonia Presidentes", mencionó.

Felifer Mac\u00edas conversa con vecinos durante recorrido por la avenida Presidentes rehabilitada El presidente municipal, Felifer Macías, dialogó con vecinos durante el recorrido por la avenida Presidentes rehabilitada. rotativo.com.mx

La obra incluyó la construcción de la red de alcantarillado pluvial, red de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación con carpeta asfáltica, además de guarniciones, banquetas y señalamiento vial.

En la vialidad se colocaron dos mil 280 metros cuadrados de pavimento asfáltico de ocho centímetros de espesor y 700 metros cuadrados de banqueta de concreto de 10 centímetros de espesor. También se instalaron seis señalamientos verticales, dos topes de concreto asfáltico como reductores de velocidad y 310 metros lineales de pintura de tránsito en guarniciones.

Felifer Mac\u00edas conversa con locatario del mercado sobre la rehabilitaci\u00f3n de la avenida Presidentes Macías conversó con locatarios del mercado sobre los beneficios de la rehabilitación vial. rotativo.com.mx

En materia de drenaje sanitario, la obra contempló la rehabilitación de 181 metros lineales de tubería de seis pulgadas y la instalación de 377 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, además de 13 pozos de visita y 31 descargas sanitarias con registro.

Para agua potable se habilitaron 16 tomas domiciliarias y cinco cajas hidráulicas para interconectar la nueva red con la infraestructura existente. Se construyó además un cajón pluvial de concreto de un metro por un metro por dos metros y dos cajas pluviales.

Coladera del nuevo sistema de drenaje pluvial instalado en la avenida Presidentes Una de las nuevas coladeras pluviales instaladas como parte de la rehabilitación de la avenida Presidentes. rotativo.com.mx

La rehabilitación abarcó toda la avenida Presidentes, desde avenida Luis Pasteur hasta privada Presidentes, y complementa el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado en las calles 9 y 11 de la colonia Lomas de Casa Blanca, con el propósito de fortalecer la infraestructura pluvial ante la temporada de lluvias.

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