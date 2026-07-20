Robo a comercio y delitos contra la salud encabezan 77 detenciones de la SSPMQ en Querétaro

Dos de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes y fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro realizaron operativos preventivos que derivaron en la detención de 77 personas entre el 13 y el 19 de julio de 2026.

La SSPMQ informó que 77 personas fueron puestas a disposición de las autoridades durante la última semana, principalmente por robo a comercio y delitos contra la salud.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de julio de 2026.- Robo a comercio y delitos contra la salud fueron las conductas que más detenciones generaron esta semana en la capital, dentro de un saldo de 77 personas puestas a disposición por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPMQ) entre el 13 y el 19 de julio.

Dos de los detenidos ya enfrentaban órdenes de aprehensión vigentes y fueron remitidos directamente a la Fiscalía General del Estado para continuar sus procesos.

Polic\u00edas municipales de Quer\u00e9taro efectuaron recorridos de vigilancia y aseguraron dos armas de fuego durante operativos realizados en las siete delegaciones de la capital. Los operativos preventivos de la Policía Municipal de Querétaro permitieron el aseguramiento de dos armas de fuego y la detención de 77 personas por diversos delitos. rotativo.com.mx

El reporte de la corporación agrupa también desobediencia y resistencia de particulares, delitos contra la seguridad pública y robo equiparado entre las conductas que motivaron las detenciones, resultado de recorridos preventivos, dispositivos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos en las siete delegaciones del municipio.

En el mismo periodo, los oficiales aseguraron dos armas de fuego, parte de las acciones preventivas que la dependencia reporta de forma semanal.

Patrullas de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de Quer\u00e9taro durante acciones de vigilancia y prevenci\u00f3n del delito en la capital queretana. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó 77 personas detenidas en una semana y el aseguramiento de dos armas de fuego como parte de sus acciones de vigilancia en Querétaro. rotativo.com.mx

La SSPMQ no detalló el desglose por delegación de los aseguramientos de armas ni el número de detenciones que corresponde a cada una de las seis conductas señaladas.

seguridad gobierno sspmq criminalidad

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