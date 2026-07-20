Querétaro, 19 de julio de 2026.- Robo a comercio y delitos contra la salud fueron las conductas que más detenciones generaron esta semana en la capital, dentro de un saldo de 77 personas puestas a disposición por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPMQ) entre el 13 y el 19 de julio.
Dos de los detenidos ya enfrentaban órdenes de aprehensión vigentes y fueron remitidos directamente a la Fiscalía General del Estado para continuar sus procesos.
Los operativos preventivos de la Policía Municipal de Querétaro permitieron el aseguramiento de dos armas de fuego y la detención de 77 personas por diversos delitos. rotativo.com.mx
El reporte de la corporación agrupa también desobediencia y resistencia de particulares, delitos contra la seguridad pública y robo equiparado entre las conductas que motivaron las detenciones, resultado de recorridos preventivos, dispositivos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos en las siete delegaciones del municipio.
En el mismo periodo, los oficiales aseguraron dos armas de fuego, parte de las acciones preventivas que la dependencia reporta de forma semanal.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó 77 personas detenidas en una semana y el aseguramiento de dos armas de fuego como parte de sus acciones de vigilancia en Querétaro. rotativo.com.mx
La SSPMQ no detalló el desglose por delegación de los aseguramientos de armas ni el número de detenciones que corresponde a cada una de las seis conductas señaladas.