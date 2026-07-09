Querétaro, 9 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro recuperó 388 vehículos con reporte de robo vigente durante el primer semestre de 2026.
De acuerdo con la corporación, los aseguramientos se realizaron del 1 de enero al 30 de junio, mediante tecnología enlazada al Centro de Atención a Emergencias 9-1-1, atención a reportes ciudadanos y puntos de observación vehicular.
Del total de unidades recuperadas, 256 fueron automóviles y 132 motocicletas. La SSPMQ informó que, tras confirmar en sistema el reporte de robo vigente, los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
La autoridad municipal señaló que los reportes correspondían tanto al municipio de Querétaro como a otros municipios del estado y a distintas entidades federativas.
La SSPMQ informó que los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado SSPM
Los aseguramientos forman parte de las acciones contra el robo de vehículo en la capital, delito sobre el que Rotativo ha documentado casos recientes, como la recuperación de nueve vehículos con reporte de robo en Querétaro y la detención de un motociclista con placas robadas en Peñuelas.
La SSPMQ añadió que, con base en el último informe publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2026 hubo una disminución de 19 por ciento en robo de vehículo y de 35 por ciento en robo de autopartes, en comparación con el mismo periodo del año anterior.