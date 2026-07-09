Recuperan 388 vehículos robados en Querétaro durante primer semestre

La Policía Municipal aseguró 256 automóviles y 132 motocicletas con reporte de robo vigente entre enero y junio

Policía municipal junto a motocicleta asegurada en Querétaro

Personal de la SSPMQ aseguró una motocicleta con reporte de robo vigente en Querétaro.

SSPM
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 9 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro recuperó 388 vehículos con reporte de robo vigente durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con la corporación, los aseguramientos se realizaron del 1 de enero al 30 de junio, mediante tecnología enlazada al Centro de Atención a Emergencias 9-1-1, atención a reportes ciudadanos y puntos de observación vehicular.

Del total de unidades recuperadas, 256 fueron automóviles y 132 motocicletas. La SSPMQ informó que, tras confirmar en sistema el reporte de robo vigente, los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La autoridad municipal señaló que los reportes correspondían tanto al municipio de Querétaro como a otros municipios del estado y a distintas entidades federativas.

Veh\u00edculos aseguridados por polic\u00edas municipales de Quer\u00e9taro La SSPMQ informó que los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado SSPM

Los aseguramientos forman parte de las acciones contra el robo de vehículo en la capital, delito sobre el que Rotativo ha documentado casos recientes, como la recuperación de nueve vehículos con reporte de robo en Querétaro y la detención de un motociclista con placas robadas en Peñuelas.

La SSPMQ añadió que, con base en el último informe publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2026 hubo una disminución de 19 por ciento en robo de vehículo y de 35 por ciento en robo de autopartes, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

seguridad movilidad criminalidad sspm

Reciente

Paramédica atiende a madre y recién nacido dentro de una ambulancia en Colón
Querétaro

Madre y recién nacido son trasladados tras parto fortuito en Colón

Protección Ciudadana valoró a la madre de 21 años y al recién nacido antes de trasladarlos al IMSS La Pradera.

Convocatoria del curso de verano Aguas con el Agua de JAPAM en San Juan del Río
San Juan del Río

JAPAM abre curso gratis de verano para niños en San Juan del Río

El curso “Aguas con el Agua” será del 28 de julio al 21 de agosto para niñas y niños de 6 a 13 años.

Integrantes del Consejo Estatal de Repatriados votan a mano alzada durante la primera sesión ordinaria 2026
Querétaro

Casi 200 apoyos económicos entregó Querétaro a repatriados durante 2025

La Subsecretaría de Derechos Humanos gestionó la repatriación de 12 cuerpos desde Estados Unidos y Canadá y corrigió una deportación errónea a Guatemala.

Toño Pérez supervisa trabajos en el bordo San Benito de Santa Bárbara La Cueva
San Juan del Río

Restauran bordo San Benito para captar agua pluvial en San Juan del Río

JAPAM informó que la obra busca fortalecer la recarga del acuífero mediante desazolve y restauración del bordo.