San Juan del Río, 9 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal abrió la convocatoria para el cuarto Curso de Verano “Aguas con el Agua”, dirigido a niñas y niños de 6 a 13 años, que se realizará de manera gratuita en el Museo Interactivo de Cultura del Agua.
El curso se llevará a cabo del 28 de julio al 21 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 8:45 de la mañana a 1:30 de la tarde, de acuerdo con la convocatoria difundida por JAPAM San Juan del Río.
La actividad busca que las y los menores aprendan sobre el cuidado del agua mediante juegos, actividades de aprendizaje y dinámicas recreativas durante el periodo vacacional.
El registro y entrega de documentación se realiza en oficinas de JAPAM. En Plaza San Juan, la recepción está programada los días 7 y 10 de julio de 2026, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
En JAPAM Centro, la documentación se recibe los días 8 y 9 de julio, de 9:00 de la mañana a 12:30 de la tarde. La fecha límite para registrarse es el 10 de julio.
JAPAM abrió la convocatoria para el cuarto Curso de Verano Aguas con el Agua, dirigido a niñas y niños de 6 a 13 años. rotativo.com.mx
La documentación requerida incluye CURP del menor participante, fotografía tamaño infantil, copia del INE vigente de padre, madre o tutor, formatos adicionales que se llenan en JAPAM, recibo JAPAM sin adeudos, certificado médico del menor y última boleta de calificaciones con promedio igual o mayor a 8.
JAPAM precisó que no se recibirá documentación incompleta y que el registro no garantiza la participación en el curso de verano, debido a que el cupo es limitado.
También se informó que se convocará a padre, madre o tutor del menor a una junta previa al inicio del curso, con asistencia obligatoria.
El curso se desarrollará en el Museo Interactivo de Cultura del Agua, espacio que ha sido impulsado para fomentar el cuidado del agua y el consumo responsable entre la población infantil de San Juan del Río.
En años anteriores, Rotativo informó sobre la operación del Museo Interactivo de Cultura del Agua y la realización de ediciones previas del curso de verano Aguas con el Agua.
Para más información, JAPAM puso a disposición el número 427 129 0050, extensiones 1120 y 1121.