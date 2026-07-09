JAPAM abre curso gratis de verano para niños en San Juan del Río

El curso “Aguas con el Agua” será del 28 de julio al 21 de agosto para niñas y niños de 6 a 13 años.

Convocatoria del curso de verano Aguas con el Agua de JAPAM en San Juan del Río

JAPAM abrió la convocatoria para el cuarto Curso de Verano Aguas con el Agua, dirigido a niñas y niños de 6 a 13 años.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal abrió la convocatoria para el cuarto Curso de Verano “Aguas con el Agua”, dirigido a niñas y niños de 6 a 13 años, que se realizará de manera gratuita en el Museo Interactivo de Cultura del Agua.

El curso se llevará a cabo del 28 de julio al 21 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 8:45 de la mañana a 1:30 de la tarde, de acuerdo con la convocatoria difundida por JAPAM San Juan del Río.

La actividad busca que las y los menores aprendan sobre el cuidado del agua mediante juegos, actividades de aprendizaje y dinámicas recreativas durante el periodo vacacional.

El registro y entrega de documentación se realiza en oficinas de JAPAM. En Plaza San Juan, la recepción está programada los días 7 y 10 de julio de 2026, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En JAPAM Centro, la documentación se recibe los días 8 y 9 de julio, de 9:00 de la mañana a 12:30 de la tarde. La fecha límite para registrarse es el 10 de julio.

Convocatoria del curso de verano Aguas con el Agua de JAPAM en San Juan del R\u00edo JAPAM abrió la convocatoria para el cuarto Curso de Verano Aguas con el Agua, dirigido a niñas y niños de 6 a 13 años. rotativo.com.mx

La documentación requerida incluye CURP del menor participante, fotografía tamaño infantil, copia del INE vigente de padre, madre o tutor, formatos adicionales que se llenan en JAPAM, recibo JAPAM sin adeudos, certificado médico del menor y última boleta de calificaciones con promedio igual o mayor a 8.

JAPAM precisó que no se recibirá documentación incompleta y que el registro no garantiza la participación en el curso de verano, debido a que el cupo es limitado.

También se informó que se convocará a padre, madre o tutor del menor a una junta previa al inicio del curso, con asistencia obligatoria.

El curso se desarrollará en el Museo Interactivo de Cultura del Agua, espacio que ha sido impulsado para fomentar el cuidado del agua y el consumo responsable entre la población infantil de San Juan del Río.

En años anteriores, Rotativo informó sobre la operación del Museo Interactivo de Cultura del Agua y la realización de ediciones previas del curso de verano Aguas con el Agua.

Para más información, JAPAM puso a disposición el número 427 129 0050, extensiones 1120 y 1121.

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