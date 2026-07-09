Madre y recién nacido son trasladados tras parto fortuito en Colón

Protección Ciudadana valoró a la madre de 21 años y al recién nacido antes de trasladarlos al IMSS La Pradera.

Paramédica atiende a madre y recién nacido dentro de una ambulancia en Colón

Personal de Protección Ciudadana de Colón brinda atención prehospitalaria a una madre y su recién nacido tras un parto fortuito.

Unidad Municipal de Protección Ciudadana de Colón
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 9 de julio de 2026.- Una madre de 21 años y su bebé recién nacido fueron atendidos por personal de la Unidad Municipal de Protección Ciudadana de Colón, luego de un parto fortuito ocurrido durante la madrugada de este jueves en un domicilio de la comunidad de Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con la información oficial, el equipo de emergencia acudió al domicilio y realizó una valoración integral de la madre y del recién nacido. El bebé fue reportado con respiración espontánea, reactivo a estímulos y con condiciones adecuadas para las primeras horas de vida.

La madre se encontraba consciente, orientada y cooperadora, con signos vitales dentro de parámetros estables, informó la corporación municipal.

Durante la intervención, el personal prehospitalario mantuvo vigilancia continua para detectar posibles datos de hemorragia posparto, cambios en signos vitales o algún compromiso neonatal.

Tras la estabilización inicial, madre e hijo fueron trasladados al Hospital Regional IMSS No. 2 La Pradera, para recibir valoración integral y seguimiento materno-neonatal.

El caso se suma a las atenciones de emergencia en las que la respuesta prehospitalaria resulta determinante para reducir riesgos durante los primeros minutos posteriores a un nacimiento fuera de una unidad médica.

En Querétaro, cuerpos de emergencia han mantenido operativos de atención y traslado en distintos municipios, como ocurrió en servicios recientes de atención prehospitalaria tras accidentes y rescates atendidos por Protección Civil.

sucesos colon proteccion civil

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