Colón, 9 de julio de 2026.- Una madre de 21 años y su bebé recién nacido fueron atendidos por personal de la Unidad Municipal de Protección Ciudadana de Colón, luego de un parto fortuito ocurrido durante la madrugada de este jueves en un domicilio de la comunidad de Santa Rosa de Lima.
De acuerdo con la información oficial, el equipo de emergencia acudió al domicilio y realizó una valoración integral de la madre y del recién nacido. El bebé fue reportado con respiración espontánea, reactivo a estímulos y con condiciones adecuadas para las primeras horas de vida.
La madre se encontraba consciente, orientada y cooperadora, con signos vitales dentro de parámetros estables, informó la corporación municipal.
Durante la intervención, el personal prehospitalario mantuvo vigilancia continua para detectar posibles datos de hemorragia posparto, cambios en signos vitales o algún compromiso neonatal.
Tras la estabilización inicial, madre e hijo fueron trasladados al Hospital Regional IMSS No. 2 La Pradera, para recibir valoración integral y seguimiento materno-neonatal.
El caso se suma a las atenciones de emergencia en las que la respuesta prehospitalaria resulta determinante para reducir riesgos durante los primeros minutos posteriores a un nacimiento fuera de una unidad médica.
En Querétaro, cuerpos de emergencia han mantenido operativos de atención y traslado en distintos municipios, como ocurrió en servicios recientes de atención prehospitalaria tras accidentes y rescates atendidos por Protección Civil.