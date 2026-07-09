San Juan del Río, 9 de julio de 2026.- El bordo de regulación San Benito, ubicado en el ejido de Santa Bárbara La Cueva, fue restaurado y desazolvado con una inversión de 250 mil pesos para fortalecer la captación de agua pluvial y contribuir a la recarga del acuífero de San Juan del Río.
La supervisión de los trabajos fue realizada por el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, Toño Pérez, como parte del programa Raíces del Agua, estrategia orientada a obras de conservación ambiental, infiltración de lluvia y reducción de erosión en ejidos del municipio.
De acuerdo con JAPAM, el proyecto incluyó acciones para incrementar la capacidad de almacenamiento del bordo San Benito y mejorar su función como infraestructura de regulación pluvial.
“Precisamente este tema de hacer bordos de regulación, ya sea hacer nuevos bordos, o desazolvarlos, o restaurarlos, como el caso aquí del bordo San Benito, aquí en Santa Bárbara La Cueva, tiene mucho que ver con estas obras de acciones que estamos haciendo desde el programa Raíces del Agua”, expresó Toño Pérez durante el recorrido.
El funcionario señaló que el programa también contempla pozos de absorción y trabajos de reforestación para favorecer la recarga del manto acuífero de San Juan del Río.
El presidente del Comisariado Ejidal de Santa Bárbara La Cueva, Salomón Olvera Olguín, reconoció los trabajos realizados en el bordo y agradeció el respaldo de las autoridades municipales y de JAPAM.
“Quedó un trabajo excelente, quedó un trabajo muy bien hecho. Pues, aquí agradeciéndole a nuestro amigo Toño Pérez, y al presidente municipal, que son los que impulsan este programa”, comentó el comisariado.
Santa Bárbara La Cueva forma parte de Raíces del Agua desde 2025, cuando se integró como uno de los cinco ejidos pioneros del programa.
Entre las acciones desarrolladas en el ejido se encuentran pozos de absorción, barreras vivas, barreras de piedra acomodada y la reforestación de áreas de uso común con 9 mil árboles.
JAPAM informó que durante 2025 se realizó el diagnóstico técnico del bordo San Benito y, con base en esos resultados, este año se ejecutaron los trabajos de restauración y desazolve.