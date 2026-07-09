Restauran bordo San Benito para captar agua pluvial en San Juan del Río

JAPAM informó que la obra busca fortalecer la recarga del acuífero mediante desazolve y restauración del bordo.

Toño Pérez supervisa trabajos en el bordo San Benito de Santa Bárbara La Cueva

Toño Pérez supervisó la restauración del bordo San Benito, en Santa Bárbara La Cueva, como parte del programa Raíces del Agua.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de julio de 2026.- El bordo de regulación San Benito, ubicado en el ejido de Santa Bárbara La Cueva, fue restaurado y desazolvado con una inversión de 250 mil pesos para fortalecer la captación de agua pluvial y contribuir a la recarga del acuífero de San Juan del Río.

La supervisión de los trabajos fue realizada por el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, Toño Pérez, como parte del programa Raíces del Agua, estrategia orientada a obras de conservación ambiental, infiltración de lluvia y reducción de erosión en ejidos del municipio.

De acuerdo con JAPAM, el proyecto incluyó acciones para incrementar la capacidad de almacenamiento del bordo San Benito y mejorar su función como infraestructura de regulación pluvial.

“Precisamente este tema de hacer bordos de regulación, ya sea hacer nuevos bordos, o desazolvarlos, o restaurarlos, como el caso aquí del bordo San Benito, aquí en Santa Bárbara La Cueva, tiene mucho que ver con estas obras de acciones que estamos haciendo desde el programa Raíces del Agua”, expresó Toño Pérez durante el recorrido.

El funcionario señaló que el programa también contempla pozos de absorción y trabajos de reforestación para favorecer la recarga del manto acuífero de San Juan del Río.

El presidente del Comisariado Ejidal de Santa Bárbara La Cueva, Salomón Olvera Olguín, reconoció los trabajos realizados en el bordo y agradeció el respaldo de las autoridades municipales y de JAPAM.

“Quedó un trabajo excelente, quedó un trabajo muy bien hecho. Pues, aquí agradeciéndole a nuestro amigo Toño Pérez, y al presidente municipal, que son los que impulsan este programa”, comentó el comisariado.

Santa Bárbara La Cueva forma parte de Raíces del Agua desde 2025, cuando se integró como uno de los cinco ejidos pioneros del programa.

Entre las acciones desarrolladas en el ejido se encuentran pozos de absorción, barreras vivas, barreras de piedra acomodada y la reforestación de áreas de uso común con 9 mil árboles.

JAPAM informó que durante 2025 se realizó el diagnóstico técnico del bordo San Benito y, con base en esos resultados, este año se ejecutaron los trabajos de restauración y desazolve.

japam gobierno agua potable presas y bordos

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