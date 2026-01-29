El organismo empresarial tiene presencia en San Juan del Río desde hace más de tres décadas y agrupa a empresas de diversos sectores industriales que operan en el municipio y la región. La sesión anual representa el espacio institucional donde se rinden cuentas, se evalúan resultados y se define la estrategia del siguiente periodo.

El ingeniero Víctor Hugo Rodríguez López presentó el Informe de Actividades del ejercicio 2025, documento que detalla las acciones realizadas por la delegación durante el año anterior.

Posteriormente se expuso el Balance Anual y Estado de Resultados 2025, así como el Presupuesto General propuesto para 2026, los cuales fueron sometidos a consideración de los socios industriales de la región.

La asamblea procedió a la elección del presidente de la delegación para el periodo 2026-2027, así como a la conformación de la Mesa Directiva que acompañará la gestión. De igual forma se designaron los Consejeros y Asambleístas que integrarán los órganos de gobierno del organismo empresarial durante los próximos dos años.

En el mismo acto se realizó la designación de los Líderes de Comités para 2026, instancias especializadas que abordan temas específicos relacionados con el desarrollo industrial del municipio. El organismo reconoció la labor de quienes concluyeron su periodo al frente de los comités y ratificó la permanencia de líderes que continuarán aportando experiencia a la cámara.

La Sesión Anual Ordinaria 2026 de CANACINTRA en San Juan del Río representa el mecanismo de gobernanza mediante el cual el organismo empresarial mantiene su orden institucional y define las líneas de trabajo para impulsar la competitividad de la industria en la región.

El organismo señaló que la renovación de la dirigencia se realizó bajo esquemas de participación democrática entre sus agremiados, quienes eligieron a los representantes que encabezarán la gestión durante los próximos dos años. La cámara industrial de San Juan del Río agrupa a empresas de sectores como manufactura, metalmecánica, alimentos, textil y servicios industriales.

Los comités especializados abordan temas como vinculación educativa, desarrollo tecnológico, seguridad industrial, medio ambiente, comercio exterior y responsabilidad social empresarial. Estas instancias funcionan como grupos de trabajo que analizan problemáticas específicas del sector y proponen soluciones en coordinación con autoridades y otras organizaciones.

CANACINTRA San Juan del Río forma parte de la estructura nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, organismo empresarial fundado en 1941 que representa a más de 40,000 empresas industriales en México. La delegación queretana mantiene vínculos con otras cámaras empresariales del estado y participa en espacios de coordinación industrial en Querétaro.

El organismo informó que durante 2026 se enfocarán en fortalecer la competitividad de las empresas agremiadas, promover la vinculación con instituciones educativas para formar capital humano especializado y participar en foros de análisis sobre políticas públicas que impactan al sector industrial.

La sesión anual se realizó en las instalaciones del organismo empresarial con la participación de socios activos, consejeros y representantes de la industria manufacturera en San Juan del Río. El nuevo presidente y la Mesa Directiva electa asumirán funciones de manera inmediata para el periodo 2026-2027.