San Juan del Río, 29 de enero de 2026. - Trece proyectos de obra hidráulica recibirán 47 millones de pesos a lo largo del ejercicio fiscal 2026 para ampliar redes de agua potable y drenaje.
El programa distribuye ocho obras mediante PRODI con 27 millones de pesos y cinco proyectos de Pro Agua con 20 millones que atenderán peticiones vecinales acumuladas durante años.
JAPAM coordinará la ejecución en diferentes zonas del municipio, informó Antonio Pérez Cabrera, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.
Las obras ampliarán redes de agua potable en colonias que carecen del servicio completo. El drenaje conectará zonas que dependen de fosas sépticas y generan gasto recurrente en desazolve.
Los proyectos se distribuirán estratégicamente según demanda acumulada y crecimiento poblacional de cada área.
Telemetría modernizará control remoto de pozos municipales
La inversión incluye instalación de micro medidores y macro medidores con tecnología de telemetría. El sistema permitirá control remoto de pozos para optimizar distribución según demanda en tiempo real.
La tecnología detectará fugas y mejorará eficiencia operativa del sistema municipal que actualmente opera con equipamiento obsoleto.
El equipamiento de pozos nuevos y tanques de almacenamiento complementa la estrategia de modernización. Los tanques proporcionarán margen operativo durante cortes de energía eléctrica o reparaciones de bombas que actualmente dejan sin servicio a colonias completas.
Este paquete de proyectos representa uno de los programas más amplios de infraestructura hidráulica ejecutados en años recientes. JAPAM definirá calendario de ejecución conforme avance el ejercicio fiscal 2026.
Las colonias beneficiadas se informarán una vez iniciados los trabajos en cada zona con detalle de alcances y fechas estimadas de conclusión.