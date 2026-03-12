Capturan en Culiacán a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI; llevaba casi 3 años prófugo

Autoridades mexicanas detienen a Samuel Ramírez Jr. en Sinaloa por el doble homicidio de dos mujeres en Washington en 2023.

Captura de Samuel Ramírez Jr en Culiacán Sinaloa fugitivo de los 10 más buscados del FBI

Samuel Ramírez Jr., de 33 años, fue detenido en la colonia Altura del Sur de Culiacán, Sinaloa.

México, 12 de marzo de 2026. — Samuel Ramírez Jr., de 33 años, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue capturado en Culiacán, Sinaloa, apenas una hora y 13 minutos después de ser incluido en esa lista, lo que representa la detención más rápida en la historia del programa creado en 1950.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el operativo realizado el martes 10 de marzo con participación de Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional, SSPC e Instituto Nacional de Migración.

Ramírez Jr. era buscado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, en Federal Way, Washington.

Las víctimas, Katie Duhnke, de 37 años, y Jessyca Hohn, de 36, eran empleadas del establecimiento. Un tercer hombre resultó herido en el tiroteo, que se originó tras una confrontación en el estacionamiento del local.

El Tribunal Superior del Condado de King, en Washington, emitió una orden de arresto el 24 de mayo de 2023 con cargos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado e intento de asesinato.

En noviembre de 2025 se sumó una orden federal por fuga para evadir la justicia. El gobierno estadounidense había ofrecido inicialmente 25 mil dólares de recompensa, monto que se elevó a un millón de dólares al momento de incluirlo en la lista de los Diez Más Buscados.

Tras el doble homicidio, Ramírez Jr. huyó a Lake Havasu City, Arizona, y dos días después sus padres lo trasladaron hasta Tijuana, México, según las autoridades estadounidenses.

El FBI identificó que el fugitivo mantenía vínculos con Compton, California; Las Vegas, Nevada; y los estados de Jalisco y Sinaloa. Permaneció prófugo durante casi tres años.

Captura récord en Culiacán tras operativo de cooperación bilateral

Elementos de seguridad implementaron cercos en el municipio de Culiacán tras recibir información sobre la presencia del fugitivo en territorio nacional.

En recorridos por la avenida Monte Gongga, en la colonia Altura del Sur, identificaron a una persona que coincidía con las características de Ramírez Jr. Tras corroborar su identidad, fue detenido y trasladado a las oficinas del INM para ser entregado a las autoridades que lo requerían.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó el resultado del operativo y la relevancia de la cooperación internacional para la detención. Ramírez Jr., ciudadano estadounidense, fue deportado a Estados Unidos, donde llegó a Seattle la mañana del miércoles 12 de marzo.

Fue entregado a la policía de Federal Way y comparecerá ante el Tribunal Superior del Condado de King aproximadamente dos semanas después de su ingreso al sistema penitenciario local.

¿Por qué es la captura más rápida en la historia del FBI?

El programa de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI existe desde 1950. Ramírez Jr. fue la persona número 538 en ser incluida en la lista. Su captura en una hora y 13 minutos superó el récord anterior, establecido en 1969 cuando Billie Austin Bryant fue detenido dos horas después de su inclusión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos atribuyó la rapidez a la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos y a los mecanismos de intercambio de información activados de forma inmediata.

