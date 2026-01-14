Querétaro lidera emprendimiento femenino formal en México

El estado registra 36.4% de participación de mujeres en emprendimientos formales según el Inegi, posicionándose en el primer lugar nacional.

Querétaro primer lugar nacional en emprendimiento femenino formal con 36.4 por ciento según Inegi.

Martin García Chavero
Ene 14, 2026
Querétaro, 14 de enero de 2026. — Querétaro se posicionó como el estado de la República Mexicana con mayor participación de mujeres en emprendimientos formales al registrar 36.4% según la más reciente estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgada la semana pasada.

Este liderazgo nacional fortalece las estrategias de empoderamiento económico femenino implementadas por el municipio de Querétaro a través del Centro de Empoderamiento y las exposiciones comerciales, informó la secretaria de la Mujer Clara Vanesa Garfias Rojas.

El municipio de Querétaro registra 468 emprendedoras verificadas que participaron durante 2025 en la Expo Manos Emprendedoras, evento comercial organizado por la Secretaría de la Mujer para brindar espacios de venta directa a mujeres con negocios establecidos.

Esta plataforma comercial complementa los talleres de capacitación del Centro de Empoderamiento, generando un ecosistema integral que acompaña a las mujeres desde la formación técnica hasta la consolidación de sus proyectos productivos en el mercado formal.

La funcionaria municipal destacó que el indicador del Inegi posiciona a Querétaro como referente nacional en economía femenina formal, superando significativamente el promedio de participación empresarial de mujeres en otros estados del país.

Este reconocimiento estadístico valida las políticas públicas municipales enfocadas en la libertad económica y financiera de las mujeres como eje estratégico del desarrollo local y la reducción de brechas de género en el ámbito laboral.

El dato del Inegi representa un incremento en la formalidad de emprendimientos liderados por mujeres queretanas, lo que implica que más de un tercio de los negocios formales en el estado son operados por mujeres con registro fiscal, seguridad social y cumplimiento de obligaciones tributarias.

Esta formalización empresarial garantiza acceso a créditos, programas gubernamentales y mejores condiciones de competitividad en el mercado, explicó Garfias Rojas.

Seguimiento a graduadas del centro

La Secretaría de la Mujer implementará durante enero un mapeo estadístico de las 383 mujeres graduadas en la primera generación del Centro de Empoderamiento para documentar cuántas desarrollaron emprendimientos formales o se insertaron en el mercado laboral tras completar su certificación por Icateq.

Este seguimiento permitirá identificar las necesidades específicas de acompañamiento empresarial y diseñar programas complementarios que consoliden los proyectos productivos de las beneficiarias.

La estrategia busca garantizar que la capacitación técnica certificada se traduzca efectivamente en generación de ingresos y autonomía económica para las participantes.

El Centro de Empoderamiento incorporará para su segunda generación un componente de seguimiento empresarial que documentará la trayectoria de las graduadas durante seis meses posteriores a su certificación, proporcionando información estadística que fortalecerá la toma de decisiones institucionales.

Cabe destacar que uno de los principales objetivos de la Secretaría de la Mujer para 2026 es fortalecer precisamente el Centro de Empoderamiento como herramienta de formalización empresarial y desarrollo económico femenino.

La dependencia anunció que próximamente se darán a conocer nuevos proyectos enfocados en consolidar el liderazgo estatal en emprendimiento femenino formal y mantener la posición nacional que refleja el indicador del Inegi.

La funcionaria estatal sostuvo que la estadística del Inegi representa un reconocimiento al trabajo coordinado entre dependencias municipales, instituciones educativas como Icateq y organizaciones empresariales que han facilitado espacios de comercialización para emprendedoras.

El objetivo es que más mujeres transiten de la economía informal hacia la formalidad empresarial, garantizando mejores condiciones laborales y acceso a oportunidades de crecimiento económico sostenible.

