San Juan del Río, 9 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río lanzó la primera edición de Emprendedoras 2026, un programa de capacitación que vincula a mujeres empresarias locales con el Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación.

La iniciativa beneficia a 120 emprendedoras del municipio mediante acceso a programas estatales de financiamiento, capacitación técnica especializada y herramientas de desarrollo empresarial que fortalecen proyectos productivos y mejoran la economía familiar, informó la Secretaría de la Mujer municipal.

La estrategia municipal conecta el talento emprendedor de mujeres sanjuanenses con oportunidades concretas de crecimiento económico mediante la vinculación directa con dependencias estatales especializadas en desarrollo empresarial. El programa facilita el acceso a recursos que históricamente han permanecido fuera del alcance de pequeñas empresarias locales.

Vinculación con programas estatales

Emprendedoras sanjuanenses reciben capacitación sobre programas estatales. La meta es fortalecer 120 proyectos productivos en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El Director del Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación participó en la capacitación inaugural para presentar las líneas de apoyo disponibles, incluyendo programas de financiamiento a tasa preferencial, asesoría técnica en formalización de negocios y capacitación en comercialización digital, explicó la Secretaría de la Mujer.

La estrategia municipal prioriza proyectos productivos en San Juan del Río liderados por mujeres en sectores como alimentos procesados, textiles, servicios profesionales y comercio local. Las participantes reciben acompañamiento personalizado para identificar la línea de apoyo más adecuada según el giro y etapa de desarrollo de cada negocio.

"Cuando a ellas les va bien, a San Juan le va mejor", aseguró la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy. La funcionaria destacó que el emprendimiento femenino representa una fuerza transformadora para la economía municipal y el bienestar comunitario.

Impacto en economía familiar

El programa municipal reconoce que los emprendimientos liderados por mujeres generan impacto directo en el bienestar de las familias sanjuanenses, ya que fortalecen los ingresos del hogar y crean oportunidades de empleo en las comunidades locales. La capacitación incluye módulos sobre administración financiera, estrategias de comercialización y formalización legal de negocios.

Las autoridades municipales planean realizar tres ediciones adicionales de Emprendedoras durante 2026 para ampliar la cobertura a más mujeres empresarias del municipio. El objetivo es consolidar una red de emprendedoras que fortalezca el tejido económico local mediante la colaboración y el intercambio de experiencias.