San Juan del Río — 27 de febrero de 2026.- Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado de un vehículo tipo taxi en la colonia La Llave, en San Juan del Río. La autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó los elementos de la investigación ante un juez de control.
El robo de taxi en San Juan del Río ocurrió en la intersección de Hacienda Amazcala y Hacienda Santa María. De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado sustrajo la unidad e intentó darse a la fuga, pero elementos de la Policía Municipal lograron interceptarlo y asegurarlo en las inmediaciones del lugar.
Durante la audiencia inicial, el juez calificó como legal tanto la detención como la retención del sospechoso. La Fiscalía precisó que se resolvió la vinculación a proceso por robo calificado, al acreditarse los elementos del tipo penal.
Prisión preventiva y plazo de investigación por robo de taxi
El juzgador autorizó un plazo de un mes para la investigación complementaria. En ese periodo, la Fiscalía continuará recabando evidencia para el esclarecimiento total de los hechos relacionados con este robo de vehículo en la colonia La Llave.
Con esta determinación, el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso penal en su contra. La autoridad ministerial mantiene abierta la indagatoria para integrar los elementos que permitan sostener la acusación ante un tribunal.