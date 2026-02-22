Disparan a tráiler e incendian unidad en Macrolibramiento Palmillas-Querétaro

Ejército y Guardia Nacional despliegan operativo tras agresión a transportista en incorporación a la autopista México-Querétaro.

Operativo de seguridad tras ataque armado a tráiler incendiado en Macrolibramiento Palmillas rumbo a autopista México-Querétaro

Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional resguardan la zona del ataque en el Macrolibramiento Palmillas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 22 de febrero de 2026, breaking.- Un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta disparó contra un tráiler en la incorporación del Macrolibramiento Palmillas-Paseo a la autopista México-Querétaro, lo que provocó el incendio total de la unidad de carga.

Los hechos generaron la movilización inmediata de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales estatales y municipales, que mantienen un fuerte operativo en la zona. Hasta el momento se desconoce si el conductor resultó herido durante la agresión.

Operativo de seguridad tras ataque armado a tr\u00e1iler incendiado en Macrolibramiento Palmillas rumbo a autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional resguardan la zona del ataque en el Macrolibramiento Palmillas. rotativo.com.mx

El ataque armado contra el tráiler ocurrió cuando el vehículo de carga circulaba por el libramiento con dirección a la caseta para incorporarse a la autopista 57 rumbo a la Ciudad de México.

Sujetos armados que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra la unidad, que terminó envuelta en llamas. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado la identidad del conductor ni precisado su estado de salud.

Operativo de seguridad tras ataque armado a tr\u00e1iler incendiado en Macrolibramiento Palmillas rumbo a autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro El tráiler quedó consumido por el fuego tras recibir disparos de hombres armados en la incorporación a la autopista.Infografia Rotativo de Querétaro.

El operativo de seguridad en el Macrolibramiento involucra a diversas corporaciones. Elementos militares, efectivos de la Guardia Nacional y policías de distintos niveles de gobierno resguardan el tramo afectado. Fuentes en el lugar reportaron un ambiente de alta tensión entre los cuerpos de seguridad desplegados.

El tr\u00e1iler qued\u00f3 consumido por el fuego tras recibir disparos de hombres armados en la incorporaci\u00f3n a la autopista. El tráiler quedó consumido por el fuego tras recibir disparos de hombres armados en la incorporación a la autopista.Infografia Rotativo de Querétaro.

La agresión se registra en un contexto de violencia en el centro del país que ha mantenido en alerta a las fuerzas de seguridad. Los elementos policiales y militares permanecen en estado de vigilancia reforzada ante la posibilidad de que se presenten nuevos incidentes por parte de grupos armados en la región.

Operativo de seguridad tras ataque armado a tr\u00e1iler incendiado en Macrolibramiento Palmillas rumbo a autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional resguardan la zona del ataque en el Macrolibramiento Palmillas. rotativo.com.mx

Se espera que tanto la Guardia Nacional como las autoridades del estado de Querétaro proporcionen información detallada sobre los hechos para mayor tranquilidad de la ciudadanía.

seguridadcriminalidadataque armadopalmillas

Reciente

Oficio del Consejo Técnico de la ENES Juriquilla UNAM que anuncia suspensión de clases presenciales por inseguridad en Querétaro
Querétaro

ENES Juriquilla suspende clases presenciales por violencia tras caída del Mencho

Consejo Técnico activa modalidad remota ante ola de violencia derivada del operativo federal en Jalisco.

Caída de El Mencho cierra ciclo de grandes capos del narco en México
Seguridad

Caída de El Mencho cierra ciclo de grandes capos del narco en México

Analistas advierten fragmentación del CJNG y posibles disputas territoriales en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Estadio La Corregidora de Querétaro, sede del partido reprogramado entre Querétaro y FC Juárez de la jornada 7 del Clausura 2026
Deportes

Suspenden Querétaro vs FC Juárez por violencia en estados vecinos

Liga MX reprograma duelo con fecha y hora por definir tras jornada de violencia en estados vecinos.

Cuerpos de emergencia atienden incendio en comercio de Avenida Cimatario en la colonia Palmas de Querétaro
Editorial

Incendio en comercio de Av. Cimatario moviliza emergencias en Querétaro

Protección Civil descarta riesgos y anuncia investigación sobre el origen del siniestro.