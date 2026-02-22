San Juan del Río, 22 de febrero de 2026, breaking.- Un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta disparó contra un tráiler en la incorporación del Macrolibramiento Palmillas-Paseo a la autopista México-Querétaro, lo que provocó el incendio total de la unidad de carga.
Los hechos generaron la movilización inmediata de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales estatales y municipales, que mantienen un fuerte operativo en la zona. Hasta el momento se desconoce si el conductor resultó herido durante la agresión.
Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional resguardan la zona del ataque en el Macrolibramiento Palmillas. rotativo.com.mx
El ataque armado contra el tráiler ocurrió cuando el vehículo de carga circulaba por el libramiento con dirección a la caseta para incorporarse a la autopista 57 rumbo a la Ciudad de México.
Sujetos armados que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra la unidad, que terminó envuelta en llamas. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado la identidad del conductor ni precisado su estado de salud.
El tráiler quedó consumido por el fuego tras recibir disparos de hombres armados en la incorporación a la autopista.Infografia Rotativo de Querétaro.
El operativo de seguridad en el Macrolibramiento involucra a diversas corporaciones. Elementos militares, efectivos de la Guardia Nacional y policías de distintos niveles de gobierno resguardan el tramo afectado. Fuentes en el lugar reportaron un ambiente de alta tensión entre los cuerpos de seguridad desplegados.
La agresión se registra en un contexto de violencia en el centro del país que ha mantenido en alerta a las fuerzas de seguridad. Los elementos policiales y militares permanecen en estado de vigilancia reforzada ante la posibilidad de que se presenten nuevos incidentes por parte de grupos armados en la región.
Se espera que tanto la Guardia Nacional como las autoridades del estado de Querétaro proporcionen información detallada sobre los hechos para mayor tranquilidad de la ciudadanía.