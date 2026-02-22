Atacan a balazos tráiler en autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río

Hombres armados abren fuego contra transporte de carga en el kilómetro 168; Guardia Nacional y policías acordonan la zona.

Tráiler tipo tolva incendiado tras ataque armado en el kilómetro 168 de la autopista México-Querétaro en San Juan del Río

El tráiler tipo tolva quedó envuelto en llamas tras recibir múltiples disparos sobre el kilómetro 168.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 22 de febrero de 2026.- Hombres armados a bordo de una camioneta atacaron a balazos un tráiler tipo tolva sobre el kilómetro 168 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la capital del estado, lo que provocó que el transporte de carga se incendiara.

Los hechos se registraron a la altura de la gasolinera 500 G, en el municipio de San Juan del Río, donde elementos de la Guardia Nacional y de las policías estatal y municipal acordonaron el área.

Los ocupantes del vehículo armado dispararon en repetidas ocasiones contra el tráiler hasta que este se envolvió en llamas. La agresión ocurrió en el sentido hacia Querétaro de la autopista México-Querétaro, a pocos metros de un punto donde habitualmente se estaciona una patrulla de la Guardia Nacional como parte de labores de vigilancia permanente. Sin embargo, el ataque se perpetró en el carril contrario.

Tras el incidente, fuerzas federales y locales implementaron un operativo de seguridad en San Juan del Río que incluyó el cierre parcial de la vialidad. Patrullas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y de la policía municipal se desplegaron sobre el tramo afectado para resguardar la zona y permitir las labores periciales.

Ataque armado en autopista México-Querétaro no ha sido vinculado a operativos federales

Hasta el momento, las autoridades no han establecido relación entre este ataque y los disturbios registrados en diversas carreteras y estados del país en el contexto del operativo federal contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tampoco se ha confirmado si el conductor del tráiler resultó lesionado ni se han dado a conocer las causas del ataque.

Al cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal o federal había emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos. Este medio buscará la versión de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y de la Guardia Nacional respecto a la agresión.

