San Juan del Río, 22 de febrero de 2026.- Hombres armados a bordo de una camioneta atacaron a balazos un tráiler tipo tolva sobre el kilómetro 168 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la capital del estado, lo que provocó que el transporte de carga se incendiara.
Los hechos se registraron a la altura de la gasolinera 500 G, en el municipio de San Juan del Río, donde elementos de la Guardia Nacional y de las policías estatal y municipal acordonaron el área.
Elementos de la Guardia Nacional acordonan la zona del ataque en la autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Los ocupantes del vehículo armado dispararon en repetidas ocasiones contra el tráiler hasta que este se envolvió en llamas. La agresión ocurrió en el sentido hacia Querétaro de la autopista México-Querétaro, a pocos metros de un punto donde habitualmente se estaciona una patrulla de la Guardia Nacional como parte de labores de vigilancia permanente. Sin embargo, el ataque se perpetró en el carril contrario.
Tras el incidente, fuerzas federales y locales implementaron un operativo de seguridad en San Juan del Río que incluyó el cierre parcial de la vialidad. Patrullas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y de la policía municipal se desplegaron sobre el tramo afectado para resguardar la zona y permitir las labores periciales.
Ataque armado en autopista México-Querétaro no ha sido vinculado a operativos federales
Hasta el momento, las autoridades no han establecido relación entre este ataque y los disturbios registrados en diversas carreteras y estados del país en el contexto del operativo federal contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tampoco se ha confirmado si el conductor del tráiler resultó lesionado ni se han dado a conocer las causas del ataque.
Al cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal o federal había emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos. Este medio buscará la versión de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y de la Guardia Nacional respecto a la agresión.