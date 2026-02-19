San Juan del Río, 19 de febrero de 2026. —La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, impulsada por Morena en la Cámara de Diputados, no cuenta con el respaldo total del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que condiciona su voto a garantías claras en materia de seguridad social para los trabajadores.
La diputada federal Abigail Arredondo Ramos informó que la propuesta contempla una disminución escalonada entre 2026 y 2030.
De acuerdo con la legisladora priista, el esquema plantea que en 2026 la jornada máxima pasará a 48 horas, en 2027 bajará a 46, en 2028 se ubicará en 44, en 2029 descenderá a 42 y para 2030 alcanzará las 40 horas semanales con cinco días de trabajo y dos de descanso.
La propuesta ha generado debate entre los grupos parlamentarios en San Lázaro por sus implicaciones económicas y sociales.
Arredondo Ramos precisó que la fracción priista no se opone al principio de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero advirtió que el verdadero problema radica en el acceso a la seguridad social.
"Por eso es que no estamos a favor completamente", señaló la también presidenta del PRI en la capital queretana, al cuestionar que la reforma no aborda las condiciones reales del mercado laboral.
Seguridad social, el pendiente detrás de la jornada laboral
La diputada federal indicó que la discusión legislativa debe ir más allá de la cantidad de horas, pues miles de trabajadores carecen de acceso a servicios médicos, prestaciones y esquemas de protección.
A su juicio, reducir la jornada sin resolver estos rezagos estructurales resultaría insuficiente para mejorar las condiciones laborales en el país.
En sesiones programadas para el martes y miércoles de la próxima semana en la Cámara de Diputados, los legisladores analizarán la viabilidad de la propuesta. Arredondo Ramos adelantó que será un momento clave para evaluar "qué tanta apertura" existe entre las fuerzas políticas para modificar las condiciones laborales sin afectar la estabilidad económica.
La legisladora subrayó que el objetivo debe ser que los trabajadores puedan disfrutar de sus familias y tener fines de semana libres, pero insistió en que cualquier reforma debe acompañarse de mecanismos que garanticen cobertura en salud y protección social efectiva. El PRI mantiene su postura de condicionar el voto hasta que se incluyan garantías de seguridad social en el dictamen final.