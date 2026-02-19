Últimos días: descuento y seguro gratis en predial de San Juan del Río

Municipio advierte que a partir de marzo no habrá 8% de reducción ni cobertura gratuita ante incendios, lluvias y robo.

Cajas de pago del impuesto predial en San Juan del Río donde contribuyentes obtienen descuento de 8 por ciento y seguro de vivienda gratuito en febrero

Contribuyentes sanjuanenses pueden asegurar su vivienda contra incendios, lluvias y robo si cubren el predial durante febrero.

Feb 19, 2026
San Juan del Río, 19 de febrero de 2026. — Menos de dos semanas le quedan a los contribuyentes sanjuanenses para pagar el impuesto predial con un descuento del 8 por ciento y recibir un seguro de vivienda gratuito con cobertura ante incendios, lluvias, inundaciones y robos.

Ambos beneficios concluyen este febrero y no estarán disponibles a partir de marzo, cuando el monto del impuesto deberá cubrirse sin ninguna reducción ni protección adicional para el patrimonio.

La cuenta regresiva corre desde ahora. Quienes realizaron su contribución en enero ya cuentan con el seguro, pero los contribuyentes que no acudan antes de que termine el mes perderán las condiciones más favorables del ejercicio fiscal 2026.

El municipio implementó este esquema de incentivos para promover la recaudación temprana, recurso que financia directamente obras públicas y programas sociales en la demarcación.

Jepthé García Morales, director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas municipal, informó que el impuesto predial es la principal fuente de recursos propios del municipio.

Con esas contribuciones se ejecutan obras de infraestructura, se rehabilitan espacios públicos y se adquiere equipamiento para los servidores públicos. "Se traduce en beneficios directos para la ciudadanía", indicó el funcionario.

Nueve cajas para aprovechar el descuento en predial de San Juan del Río

García Morales precisó que la administración habilitó nueve receptorías en cinco puntos estratégicos para que la población no tenga que trasladarse hasta el centro de la ciudad. La distribución abarca desde el Centro Histórico hasta zonas periféricas, con el propósito de agilizar el trámite en los días que restan del mes.

El funcionario detalló que todas las cajas operan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:30 horas. Subrayó que el seguro de vivienda incluido en el beneficio protege los hogares ante siniestros naturales como lluvias e inundaciones, además de incendios y robo, una cobertura que de manera independiente tendría un costo considerable para las familias sanjuanenses.

Con el cierre de febrero a la vuelta de la esquina, quienes aún no han cubierto su contribución enfrentan una decisión con fecha límite: pagar ahora y asegurar el descuento junto con la protección gratuita para su vivienda, o esperar a marzo y cubrir el monto completo sin ningún beneficio adicional. Los módulos de atención permanecerán abiertos hasta el último día hábil del mes.

