San Juan del Río gestiona dos secundarias para zona oriente

  • El alcalde Roberto Cabrera Valencia busca terrenos en Las Haciendas y Las Floresta para construir una secundaria general y una anexa a la Normal.

    • Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante conferencia sobre gestión educativa en la zona oriente del municipio.

    Martin García Chavero
    Por Martin García Chavero Ene 12, 2026
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

    See Full Bio

    San Juan del Río — 12 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río gestiona ante autoridades estatales la construcción de dos secundarias en la zona oriente para atender la demanda educativa generada por el crecimiento demográfico de fraccionamientos como Las Haciendas, que proyecta más de 2,000 viviendas.

    El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que los planteles serían una secundaria general y una anexa a la Escuela Normal, ubicadas en terrenos que se buscan en las inmediaciones de Las Haciendas y la zona de Las Floresta, donde las telesecundarias existentes en Cerro Gordo y El Sitio resultaron insuficientes para absorber la matrícula estudiantil.

    La zona oriente del municipio registra crecimiento acelerado con desarrollos inmobiliarios que incluyen nueve o diez secciones habitadas en Las Haciendas y otros fraccionamientos en construcción en San Juan del Río, explicó el mandatario municipal.

    Las escuelas primarias de la región, como la Constitución 1917 de la Concepción, operan en doble turno y proyectan graduar su segunda generación completa en 2026.

    El proyecto requiere presupuesto estatal especial para 2026 destinado a la construcción de la anexa a la Normal, mientras que la secundaria general podría edificarse con recursos estatales o federales, precisó Cabrera Valencia.

    La maestra Irene Quintanar, normalista responsable del proyecto, realiza gestiones ante la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro para concretar las obras educativas.

    "Es muy necesario para nuestra zona oriente que sigue creciendo", aseguró el alcalde. Las autoridades municipales analizan diferentes terrenos según las superficies que califican para construcción de planteles educativos, donde las políticas varían entre primarias, secundarias y preparatorias.

