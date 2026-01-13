San Juan del Río — 12 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río gestiona ante autoridades estatales la construcción de dos secundarias en la zona oriente para atender la demanda educativa generada por el crecimiento demográfico de fraccionamientos como Las Haciendas, que proyecta más de 2,000 viviendas.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que los planteles serían una secundaria general y una anexa a la Escuela Normal, ubicadas en terrenos que se buscan en las inmediaciones de Las Haciendas y la zona de Las Floresta, donde las telesecundarias existentes en Cerro Gordo y El Sitio resultaron insuficientes para absorber la matrícula estudiantil.
La zona oriente del municipio registra crecimiento acelerado con desarrollos inmobiliarios que incluyen nueve o diez secciones habitadas en Las Haciendas y otros fraccionamientos en construcción en San Juan del Río, explicó el mandatario municipal.
Las escuelas primarias de la región, como la Constitución 1917 de la Concepción, operan en doble turno y proyectan graduar su segunda generación completa en 2026.
El proyecto requiere presupuesto estatal especial para 2026 destinado a la construcción de la anexa a la Normal, mientras que la secundaria general podría edificarse con recursos estatales o federales, precisó Cabrera Valencia.
La maestra Irene Quintanar, normalista responsable del proyecto, realiza gestiones ante la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro para concretar las obras educativas.
"Es muy necesario para nuestra zona oriente que sigue creciendo", aseguró el alcalde. Las autoridades municipales analizan diferentes terrenos según las superficies que califican para construcción de planteles educativos, donde las políticas varían entre primarias, secundarias y preparatorias.