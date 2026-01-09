San Juan del Río — 9 de enero de 2026. — El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, entregó la rehabilitación y construcción de diferentes calles en el Nuevo Parque Industrial y Banthí con una inversión superior a 15 millones 500 mil pesos.
Las obras benefician a más de 700 habitantes de San Juan del Río y fortalecen la economía, movilidad y seguridad en las localidades, informó el gobierno municipal.
Durante un recorrido por las vialidades entregadas, Cabrera Valencia destacó que los trabajos impulsan la economía, la movilidad y la seguridad en las localidades beneficiadas.
El alcalde subrayó que con el mejoramiento de las calles se construye un Legado de Bien Común para un Mejor San Juan, una Mejor Ciudad y una Mejor Sociedad.
La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló que en la localidad de Banthí se construyeron las calles Veracruz y privada Veracruz, donde se colocó empedrado húmedo, banquetas y alumbrado público.
La inversión en este sitio ascendió a más de 2 millones 600 mil pesos en beneficio de 100 habitantes.
En la calle Aztecas, ubicada en el Nuevo Parque Industrial de San Juan del Río, se invirtieron más de 8 millones 800 mil pesos en beneficio de 350 sanjuanenses.
Los trabajos consistieron en la aplicación de carpeta asfáltica, instalación de drenaje sanitario, agua potable y construcción de banquetas.
Álvarez Flores indicó que en el caso de la calle Yaquis, en el Nuevo Parque Industrial, se llevaron a cabo acciones para la instalación de drenaje sanitario y agua potable.
Agregó que se construyeron banquetas, se instaló alumbrado público y se colocó carpeta asfáltica. En esta obra se invirtieron más de 4 millones 100 mil pesos en beneficio de 260 sanjuanenses.
Los ciudadanos agradecieron al presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y a las autoridades municipales por las acciones realizadas en las localidades de Banthí y Nuevo Parque Industrial.
A través de estas obras se fortalece la calidad de vida y mejora la movilidad de la ciudadanía en San Juan del Río.