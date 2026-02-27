Crean Patronato de Feria 2026 en San Juan del Río; Cabrera lo presidirá

San Juan del Río, 27 de febrero de 2026. —El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad la creación, integración e instalación del Patronato de Feria 2026, organismo que será presidido por el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
Como secretario ejecutivo fungirá Óscar Alcántara Peña, secretario de Ayuntamiento, mientras que el secretario de Finanzas, Fernando Damián Oceguera, ocupará el cargo de tesorero.
La decisión se tomó durante la sesión ordinaria de Cabildo en la que síndicos y regidores avalaron también la toma de protesta de los integrantes del patronato.
El Patronato de Feria de San Juan del Río 2026 tendrá a su cargo la organización del evento, uno de los más relevantes en el calendario municipal. En ediciones anteriores, la feria sanjuanense ha congregado a miles de visitantes de la región y de otros estados.
Estructura del Patronato de Feria 2026 en San Juan del Río
Cabrera Valencia encabezará las labores del organismo ferial. Alcántara Peña, en su papel de secretario ejecutivo, coordinará la operación administrativa, y Damián Oceguera será responsable del manejo financiero del patronato.
Los tres funcionarios rindieron protesta ante el pleno del Ayuntamiento de San Juan del Río durante la misma sesión.
La creación del patronato marca el inicio formal de los preparativos para la feria de este año. El municipio no ha anunciado aún fechas ni sede del evento, aunque tradicionalmente se celebra durante el segundo semestre.
El organismo deberá definir en las próximas semanas la logística, el programa de actividades y los esquemas de participación para comerciantes y expositores de la feria municipal 2026.