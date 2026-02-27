Crean Patronato de Feria 2026 en San Juan del Río; Cabrera lo presidirá

Cabildo aprueba creación del organismo que integran Cabrera Valencia, Alcántara Peña y Damián Oceguera.

Sesión de Cabildo en San Juan del Río donde se aprobó el Patronato de Feria 2026 con integrantes del Ayuntamiento

El Cabildo sanjuanense aprobó por unanimidad la creación del organismo ferial durante sesión ordinaria.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 27 de febrero de 2026. —El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad la creación, integración e instalación del Patronato de Feria 2026, organismo que será presidido por el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Como secretario ejecutivo fungirá Óscar Alcántara Peña, secretario de Ayuntamiento, mientras que el secretario de Finanzas, Fernando Damián Oceguera, ocupará el cargo de tesorero.

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria de Cabildo en la que síndicos y regidores avalaron también la toma de protesta de los integrantes del patronato.

El Patronato de Feria de San Juan del Río 2026 tendrá a su cargo la organización del evento, uno de los más relevantes en el calendario municipal. En ediciones anteriores, la feria sanjuanense ha congregado a miles de visitantes de la región y de otros estados.

Estructura del Patronato de Feria 2026 en San Juan del Río

Cabrera Valencia encabezará las labores del organismo ferial. Alcántara Peña, en su papel de secretario ejecutivo, coordinará la operación administrativa, y Damián Oceguera será responsable del manejo financiero del patronato.

Los tres funcionarios rindieron protesta ante el pleno del Ayuntamiento de San Juan del Río durante la misma sesión.

La creación del patronato marca el inicio formal de los preparativos para la feria de este año. El municipio no ha anunciado aún fechas ni sede del evento, aunque tradicionalmente se celebra durante el segundo semestre.

El organismo deberá definir en las próximas semanas la logística, el programa de actividades y los esquemas de participación para comerciantes y expositores de la feria municipal 2026.

