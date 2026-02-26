San Juan del Río pide obras complementarias para el tren México-Querétaro

Cabrera Valencia gestiona quinto acceso, túnel en carretera 300 y ampliación vial ante paso del tren.

Conferencia del alcalde Roberto Cabrera Valencia sobre obras complementarias del tren México-Querétaro en San Juan del Río, Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, detalla las gestiones de infraestructura ante el gobierno federal.

San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. — El municipio de San Juan del Río gestiona ante el gobierno federal un paquete de obras complementarias vinculadas a la construcción del tren México-Querétaro, que incluye un nuevo túnel vehicular en la carretera 300, la conclusión del quinto acceso a la ciudad y la ampliación de vialidades en la zona oriente.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que las solicitudes se presentarán con sustento técnico en las mesas de trabajo coordinadas con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y el gobierno estatal.

La construcción del tren México-Querétaro atraviesa territorio de San Juan del Río en los frentes 9 y 10 del proyecto, a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles.

El municipio ha mantenido reuniones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la ARTF y diversas dependencias federales para plantear las necesidades de infraestructura complementaria que requiere la zona.

Cabrera Valencia explicó que el quinto acceso a la ciudad, gestionado desde antes del proyecto ferroviario, conectará la zona oriente —a la altura del Parque Industrial y la gasolinera La Paloma— con la carretera 57 mediante la avenida México.

Esta vialidad también dará servicio a la futura estación del tren, por lo que su conclusión resulta prioritaria para la movilidad en San Juan del Río.

Respecto al túnel de la carretera 300, el presidente municipal señaló que el paso actual es de mampostería y fue diseñado originalmente como alcantarilla, no como cruce vehicular.

"Realmente necesitamos que la carretera 300 se dignifique", indicó, y precisó que solicitará la construcción de un túnel con especificaciones modernas que permita el tránsito de transporte de carga sin generar congestionamientos entre San Juan del Río y Amealco.

Obras complementarias del tren en San Juan del Río

El alcalde también planteó la necesidad de ampliar a cuatro carriles el tramo de la carretera 300 que conecta con la autopista Palmillas-Paseo, al menos a la altura de las vías del tren.

Precisó que dos municipios quedan "ahogados" cuando un tráiler se atora en el túnel de la carretera 300 rumbo a Amealco, situación recurrente que afecta la movilidad regional.

Cabrera Valencia reconoció que se trata de obras costosas, pero citó como precedente las obras complementarias realizadas en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, donde el gobierno federal destinó recursos para garantizar conectividad vial.

"Vamos a ser muy respetuosos en cómo vamos a pedir las cosas; lo vamos a justificar muy técnicamente", aseguró.

En cuanto a la ruta definitiva del tren por el municipio, la directora de Desarrollo Urbano, Edith, confirmó que aún no se cuenta con el trazo completo.

Las mesas de trabajo semanales buscan precisar las adecuaciones que los ingenieros militares han realizado al proyecto y determinar qué asentamientos en San Juan del Río podrían verse afectados directamente.

El municipio también ajustó su plan de obra de la presente administración para complementar las acciones federales del tren México-Querétaro, según confirmaron funcionarios municipales durante la conferencia.

