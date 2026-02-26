San Juan del Río recauda 72 mil claves de predial en dos meses

Municipio registra 107 mil claves catastrales y reporta crecimiento de 7% en padrón.

Oficinas de recaudación de predial en San Juan del Río donde ciudadanos realizan pagos del impuesto predial 2026

Jepthé García Morales, director de ingresos de San Juan del Río, informó sobre el avance en la recaudación predial.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. — La recaudación de impuesto predial en San Juan del Río superó las cifras del año anterior durante el primer bimestre de 2026, con 72 mil claves pagadas entre enero y febrero, frente a las 65 mil a 67 mil que se registraron en el mismo periodo de 2025.

El director de ingresos municipales, Jepthé García Morales, confirmó que la respuesta ciudadana fue mayor gracias a las campañas de descuento aplicadas desde el último trimestre del año pasado.

El funcionario precisó que el padrón catastral del municipio alcanza actualmente 107,115 claves, lo que representa un crecimiento aproximado de 7% respecto al año anterior.

Cada año se suman entre mil 500 y 2 mil claves nuevas, impulsadas por el desarrollo de nuevos fraccionamientos en la demarcación.

García Morales explicó que el incremento en contribuyentes que acudieron a pagar obedece a que muchos ciudadanos aprovecharon los descuentos ofrecidos en octubre, noviembre y diciembre para ponerse al corriente, de modo que al iniciar 2026 solo cubrieron el ejercicio vigente. "Sí aumentó la recaudación, sí respondió la gente", aseguró.


Oficinas de recaudaci\u00f3n de predial en San Juan del R\u00edo donde ciudadanos realizan pagos del impuesto predial 2026 Ciudadanos acudieron a las oficinas municipales para aprovechar el descuento de 8% vigente hasta el 27 de febrero. Infografía Rotativo.

Recaudación predial en San Juan del Río cierra febrero con descuento de 8%

El director de ingresos detalló que durante febrero se registraron alrededor de 2 mil claves adicionales que aprovecharon el descuento de 8% en predial, cuyo último día de vigencia es el 27 de febrero.

A partir de marzo, el beneficio fiscal quedará sin efecto para este impuesto.

Sobre el destino de los recursos, el funcionario indicó que la recaudación propia del municipio —donde el predial y el traslado de dominio son las principales fuentes— se aplica directamente a obras de infraestructura vial y mejoramiento de calles.

También subrayó que el ingreso por licencias y uso de piso complementa esa bolsa de recursos propios.

Con el cierre del periodo de descuentos, la administración municipal confía en que el rezago pendiente se cubra de forma gradual durante el resto del ejercicio fiscal 2026.

gobierno predial impuestos

Reciente

Secretaria del Trabajo Liliana San Martín Castillo reporta incrementos salariales de hasta 7.5 por ciento en Querétaro con cero huelgas estalladas
San Juan del Río

Incrementos salariales de hasta 7.5% en Querétaro; cero huelgas estalladas

Secretaria del Trabajo reporta 30 revisiones colectivas en curso, todas resueltas por conciliación.

Punto de venta de Viviendas del Bienestar del Infonavit en San Juan del Río, Querétaro, desarrollo Prados de San Juan
San Juan del Río

Infonavit abre punto de venta de Viviendas del Bienestar en San Juan del Río

Infonavit ofrece orientación y venta directa de viviendas a derechohabientes con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Jornada de refrendo de licencias de alcoholes en San Juan del Río con comerciantes y funcionarios de gobierno
San Juan del Río

San Juan del Río tiene 680 licencias de alcoholes vigentes

Gobierno estatal acerca trámites de refrendo a titulares de restaurantes, bares y misceláneas.

Liliana San Martín Castillo secretaria del Trabajo informa sobre mujeres en empleo formal durante Expo Empleo San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

124 mil mujeres se sumaron al empleo formal en Querétaro en cuatro años: Secretaría del Trabajo

Secretaría del Trabajo revela avance de nueve puntos en incorporación femenina durante la Expo Empleo con 850 vacantes en San Juan del Río.