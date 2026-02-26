San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. — La recaudación de impuesto predial en San Juan del Río superó las cifras del año anterior durante el primer bimestre de 2026, con 72 mil claves pagadas entre enero y febrero, frente a las 65 mil a 67 mil que se registraron en el mismo periodo de 2025.
El director de ingresos municipales, Jepthé García Morales, confirmó que la respuesta ciudadana fue mayor gracias a las campañas de descuento aplicadas desde el último trimestre del año pasado.
El funcionario precisó que el padrón catastral del municipio alcanza actualmente 107,115 claves, lo que representa un crecimiento aproximado de 7% respecto al año anterior.
Cada año se suman entre mil 500 y 2 mil claves nuevas, impulsadas por el desarrollo de nuevos fraccionamientos en la demarcación.
García Morales explicó que el incremento en contribuyentes que acudieron a pagar obedece a que muchos ciudadanos aprovecharon los descuentos ofrecidos en octubre, noviembre y diciembre para ponerse al corriente, de modo que al iniciar 2026 solo cubrieron el ejercicio vigente. "Sí aumentó la recaudación, sí respondió la gente", aseguró.
Ciudadanos acudieron a las oficinas municipales para aprovechar el descuento de 8% vigente hasta el 27 de febrero. Infografía Rotativo.
Recaudación predial en San Juan del Río cierra febrero con descuento de 8%
El director de ingresos detalló que durante febrero se registraron alrededor de 2 mil claves adicionales que aprovecharon el descuento de 8% en predial, cuyo último día de vigencia es el 27 de febrero.
A partir de marzo, el beneficio fiscal quedará sin efecto para este impuesto.
Sobre el destino de los recursos, el funcionario indicó que la recaudación propia del municipio —donde el predial y el traslado de dominio son las principales fuentes— se aplica directamente a obras de infraestructura vial y mejoramiento de calles.
También subrayó que el ingreso por licencias y uso de piso complementa esa bolsa de recursos propios.
Con el cierre del periodo de descuentos, la administración municipal confía en que el rezago pendiente se cubra de forma gradual durante el resto del ejercicio fiscal 2026.