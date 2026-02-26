San Juan del Río tiene 680 licencias de alcoholes vigentes

Gobierno estatal acerca trámites de refrendo a titulares de restaurantes, bares y misceláneas.

Jornada de refrendo de licencias de alcoholes en San Juan del Río con comerciantes y funcionarios de gobierno

Abigail Gómez Uriarte, representante de la Dirección de Gobierno del estado, durante la campaña de refrendo en San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. —Un total de 680 licencias de alcoholes se encuentran vigentes en San Juan del Río, de las cuales cerca del 5% presenta rezago en sus refrendos, informó Abigail Gómez Uriarte, representante de la Dirección de Gobierno del estado de Querétaro.

La funcionaria precisó que los titulares con adeudos buscan regularizarse a través de la campaña estatal Cerca de Ti.

El programa de refrendo opera directamente en el municipio para evitar que los comerciantes tengan que trasladarse hasta la capital del estado. En San Juan del Río existen además cinco solicitudes pendientes de resolución para nuevas licencias de alcoholes, según los registros de la dependencia estatal.

Gómez Uriarte detalló que las licencias vigentes abarcan diversos giros comerciales. "Comprende desde restaurantes, bares, misceláneas, tiendas de abarrotes", señaló la funcionaria al explicar que cualquier establecimiento contemplado por la normativa en materia de bebidas alcohólicas en San Juan del Río puede acceder al trámite.

La jornada busca también atender casos particulares de titulares que requieren cambios administrativos o que llevan tiempo en situación extemporánea con sus permisos.

El equipo de la Dirección de Gobierno del estado trabaja en coordinación con la Dirección de Ingresos municipal para resolver dudas tanto en el ámbito estatal como en el local.

Con esta estrategia, el gobierno estatal pretende reducir el porcentaje de rezago entre los titulares de licencias de alcoholes en San Juan del Río y garantizar que los establecimientos operen con la certeza jurídica correspondiente.

gobiernonegocioslicencias

Reciente

Secretaria del Trabajo Liliana San Martín Castillo reporta incrementos salariales de hasta 7.5 por ciento en Querétaro con cero huelgas estalladas
San Juan del Río

Incrementos salariales de hasta 7.5% en Querétaro; cero huelgas estalladas

Secretaria del Trabajo reporta 30 revisiones colectivas en curso, todas resueltas por conciliación.

Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Municipal del PAN en San Juan del Río, durante recorrido con militantes
San Juan del Río

PAN San Juan del Río alista estructura electoral rumbo al 2027

Comité Municipal realiza recorridos con militantes y define métodos de selección de candidatos.

Punto de venta de Viviendas del Bienestar del Infonavit en San Juan del Río, Querétaro, desarrollo Prados de San Juan
San Juan del Río

Infonavit abre punto de venta de Viviendas del Bienestar en San Juan del Río

Infonavit ofrece orientación y venta directa de viviendas a derechohabientes con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Liliana San Martín Castillo secretaria del Trabajo informa sobre mujeres en empleo formal durante Expo Empleo San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

124 mil mujeres se sumaron al empleo formal en Querétaro en cuatro años: Secretaría del Trabajo

Secretaría del Trabajo revela avance de nueve puntos en incorporación femenina durante la Expo Empleo con 850 vacantes en San Juan del Río.