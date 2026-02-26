San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. —Un total de 680 licencias de alcoholes se encuentran vigentes en San Juan del Río, de las cuales cerca del 5% presenta rezago en sus refrendos, informó Abigail Gómez Uriarte, representante de la Dirección de Gobierno del estado de Querétaro.
La funcionaria precisó que los titulares con adeudos buscan regularizarse a través de la campaña estatal Cerca de Ti.
El programa de refrendo opera directamente en el municipio para evitar que los comerciantes tengan que trasladarse hasta la capital del estado. En San Juan del Río existen además cinco solicitudes pendientes de resolución para nuevas licencias de alcoholes, según los registros de la dependencia estatal.
Gómez Uriarte detalló que las licencias vigentes abarcan diversos giros comerciales. "Comprende desde restaurantes, bares, misceláneas, tiendas de abarrotes", señaló la funcionaria al explicar que cualquier establecimiento contemplado por la normativa en materia de bebidas alcohólicas en San Juan del Río puede acceder al trámite.
La jornada busca también atender casos particulares de titulares que requieren cambios administrativos o que llevan tiempo en situación extemporánea con sus permisos.
El equipo de la Dirección de Gobierno del estado trabaja en coordinación con la Dirección de Ingresos municipal para resolver dudas tanto en el ámbito estatal como en el local.
Con esta estrategia, el gobierno estatal pretende reducir el porcentaje de rezago entre los titulares de licencias de alcoholes en San Juan del Río y garantizar que los establecimientos operen con la certeza jurídica correspondiente.