Querétaro supera 9 mil 300 mdp en inversión por nuevos negocios en 2025

Municipio presenta estrategia económica que integra emprendimiento, campo e inteligencia artificial.

Reunión de desarrollo económico con cámaras empresariales y academia sobre inversión en nuevos negocios en Querétaro 2025

Alejandro Sterling Sánchez, secretario de Desarrollo Económico, presentó los resultados de inversión 2025 ante líderes empresariales y académicos.

Diario Rotativo
Feb 25, 2026
Diario Rotativo
Querétaro, 25 de febrero de 2026. — La inversión por apertura de nuevos negocios en Querétaro superó los 9 mil 300 millones de pesos durante 2025, lo que representa un crecimiento superior al 83 por ciento respecto al año previo.

El dato fue presentado durante una reunión entre cámaras empresariales, rectores universitarios y representantes del comercio local convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico municipal para trazar la ruta de crecimiento hacia 2026.

El encuentro se enmarca en una serie de mesas de trabajo que el gobierno municipal ha sostenido con el sector productivo y la academia para definir prioridades económicas.

El secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez, informó que la estrategia busca consolidar el liderazgo de la capital queretana en competitividad nacional mediante un diálogo constante con quienes generan empleo.

"Cuando facilitamos la apertura de negocios y generamos inversión histórica, no celebramos números, celebramos confianza", señaló.

Entre los resultados presentados destaca el fortalecimiento de BLOQUERS, la incubadora gubernamental que suma más de mil 788 proyectos acompañados y ha ampliado su vinculación con aliados globales como Google for Startups, Stripe y AWS.

La plataforma también incorporó talleres de inteligencia artificial y programas inclusivos orientados a acercar herramientas de innovación a sectores que tradicionalmente no acceden a ellas.

Alejandro Sterling Sánchez, secretario de Desarrollo Económico, presentó los resultados de inversión 2025 ante líderes empresariales y académicos.

El funcionario precisó que el objetivo es que en la capital queretana abrir un negocio sea más sencillo e invertir resulte más confiable, de modo que el talento joven encuentre oportunidades de desarrollo sin necesidad de migrar.

A ello se suma la Plataforma de Empleo municipal, que vincula empresas con buscadores de trabajo mediante herramientas basadas en datos en tiempo real.

Innovación agrícola y alianzas estratégicas en Querétaro

En el sector agropecuario, el municipio presentó el Círculo Virtuoso para el Productor, esquema que ha beneficiado a más de seis mil productores con apoyos en mecanización, sanidad vegetal y recursos directos.

También se anunció la próxima puesta en marcha del Centro de Innovación Agrícola Municipalizado, un proyecto coordinado con el Instituto Politécnico Nacional y el CICATA Querétaro que contará con inversión conjunta del gobierno estatal para equipamiento productivo.

A estas acciones se añaden dos alianzas de alcance nacional: una con Santander para otorgar mil becas en educación financiera dirigidas a emprendedores y productores locales, y otra con NVIDIA para ofrecer capacitación especializada en inteligencia artificial.

Sterling Sánchez subrayó que la estrategia económica no se limita a atraer capital externo, sino que apuesta por fortalecer el talento local y traducir la innovación en beneficios tangibles para todos los sectores, desde startups tecnológicas hasta el campo queretano.

