Negocios de Antea cierran ante hechos de violencia en estados del país

Centro comercial descarta afectaciones y confirma actividades regulares en Querétaro.

Fachada del centro comercial Antea LifeStyle Center en Querétaro donde algunos negocios cierran ante violencia nacional

Antea LifeStyle Center confirmó operaciones regulares este domingo pese a la situación de seguridad en el país.

Foto: Ilustrativa.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 22, 2026
Querétaro — 22 de febrero de 2026. —Algunos negocios de Antea LifeStyle Center suspendieron actividades este domingo por instrucciones de sus propios corporativos, ante la jornada de violencia registrada en al menos 18 estados del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La administración del centro comercial descartó afectaciones en sus instalaciones y confirmó que el complejo opera con normalidad.

La decisión de ciertas marcas responde a un patrón que se replicó en centros comerciales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, donde cadenas nacionales bajaron cortinas como medida preventiva tras los bloqueos carreteros y quema de negocios reportados en esas entidades.

En Querétaro no se han registrado hechos violentos vinculados a la situación, aunque la Policía Estatal activó operativos de blindaje en las colindancias con San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán mediante filtros de seguridad.

A través de un comunicado dirigido a arrendatarios y público en general, la administración de Antea precisó que el complejo "no cuenta con afectaciones y seguirá operando con normalidad". No detalló cuáles marcas suspendieron ni ofreció un plazo estimado de reapertura para esos establecimientos.

Querétaro refuerza vigilancia en fronteras estatales

La jornada de violencia nacional también impactó la agenda deportiva en la capital queretana. La Liga MX suspendió el partido Querétaro contra Juárez, programado para este domingo a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, como medida preventiva. El encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026 será reprogramado con fecha y hora por confirmar.

Autoridades estatales informaron que mantienen recorridos y puntos de observación en diversos municipios. Los filtros de seguridad se instalaron en las inmediaciones de la carretera a Celaya Cuota, la Libre a Apaseo El Alto, la zona norte de la Sierra Gorda colindante con San Luis Potosí y en Amealco, en los límites con Michoacán.

El operativo militar que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes se ejecutó en Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Tras el hecho, células del CJNG desataron bloqueos con vehículos incendiados, quema de tiendas de conveniencia y farmacias en estados como Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Morelos. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus activó código rojo, suspendió clases, canceló eventos masivos y detuvo el transporte público en Guadalajara.

Hasta el cierre de esta edición, Querétaro no reporta incidentes de violencia vinculados al abatimiento del líder del CJNG. Las autoridades estatales mantienen coordinación permanente con fuerzas federales para preservar la seguridad en la entidad.

