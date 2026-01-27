Querétaro, 27 de enero de 2026. —La gira del gobernador Mauricio Kuri González en Madrid generó siete proyectos de empresas españolas con inversión superior a mil 700 millones de pesos y mil 70 empleos para el estado.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, detalló que las inversiones se concentran en los sectores automotriz, aeroespacial e inmobiliario, consolidando a España como el tercer socio comercial de la entidad.

Del Prete explicó que más de 200 empresas españolas operan actualmente en el territorio queretano. España se mantiene como el segundo país con mayor número de compañías instaladas en la entidad, solo por debajo de Estados Unidos, y concentra inversión acumulada desde 2006 hasta el tercer trimestre de 2025 en diversos sectores productivos.

Durante la participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el gobierno estatal impulsó por primera vez una estrategia que llevó a siete pequeñas y medianas empresas queretanas a exponer sus productos ante más de 155 mil asistentes.

Entre las empresas participantes se encuentran productores de amaranto en Querétaro, ginebra, mermeladas, alimentos saludables, sodas naturales y salsas elaboradas en el estado.

Inversión española en Querétaro suma tres proyectos adicionales con 500 mdp

Además de los siete proyectos concretados entre octubre de 2025 y enero de 2026, la gira económica en Madrid derivó en tres proyectos adicionales que representan más de 500 millones de pesos en inversión directa.

El secretario precisó que estos nuevos proyectos generarán entre mil y mil 500 empleos directos e indirectos en el estado durante los próximos meses.

El mandatario estatal participó en un foro de promoción empresarial organizado por Santander, donde se abordó el turismo como puente de hospitalidad entre México y España.

El encuentro contó con la presencia de funcionarios y representantes empresariales de ambos países, quienes analizaron oportunidades de colaboración en diversos sectores económicos.

Durante la visita se sostuvieron reuniones con empresas españolas establecidas en Querétaro como Plásticos Durex, ubicada en parques industriales de Colón y El Marqués.

La compañía anunció la ampliación de sus operaciones, prácticamente duplicando su capacidad productiva en territorio queretano durante 2026.

La comitiva también avanzó en negociaciones con Chatnat, empresa especializada en accesorios para motocicletas de marcas como BMW, Ducati y Harley-Davidson, que analiza su instalación en parques industriales del estado.

Asimismo, Delta Tècnic, dedicada a la producción de polímeros para cables de conducción eléctrica y magnética, evalúa ampliar sus operaciones e instalar una nueva planta en la entidad.

¿Qué sectores concentran la inversión española en Querétaro?

Los sectores automotriz, aeroespacial e inmobiliario concentran la mayor parte de la inversión española concretada durante la gira en Madrid.

El secretario de Desarrollo Sustentable indicó que estos tres rubros han generado la mayor cantidad de empleos y captación de recursos durante el último trimestre de 2025 y el inicio de 2026.

Del Prete subrayó que el objetivo de la misión fue posicionar al estado como destino competitivo para la inversión internacional. La estrategia se enfocó en presentar las ventajas comparativas de Querétaro ante empresarios españoles interesados en expandir sus operaciones hacia América Latina.

La administración estatal mantiene contacto con las empresas que manifestaron interés durante FITUR para dar seguimiento a los proyectos y concretar nuevas inversiones que fortalezcan la economía local.

España representa una fuente estratégica de inversión extranjera directa que complementa el flujo de capitales provenientes de Estados Unidos y otros países europeos.