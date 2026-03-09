Querétaro, 9 de marzo de 2026. — La deuda en seguridad y erradicación de la violencia contra las mujeres persiste en Querétaro, reconoció el gobernador Mauricio Kuri González un día después de la movilización por el Día Internacional de la Mujer que reunió a cerca de nueve mil personas en la capital del estado.

El mandatario calificó como legítimas muchas de las demandas expresadas durante la marcha, aunque se deslindó de las expresiones que consideró radicales.

"Falta mucho para tener un estado y un país libres de violencia sexual", señaló Kuri González, quien recordó cifras que conoció desde su gestión como alcalde de Corregidora: seis de cada diez niñas han sufrido abuso sexual en el país.

Durante la marcha del 8M del domingo, tres contingentes recorrieron calles del centro histórico con saldo blanco, aunque 25 hombres fueron detenidos por faltas administrativas.

Respecto a los homicidios de mujeres en la entidad, el gobernador afirmó que el total de los casos están esclarecidos. Sin embargo, en el feminicidio de Perla Citlali, ocurrido en San Juan del Río, el presunto agresor permanece prófugo.

Kuri González indicó que el caso forma parte constante de las reuniones de seguridad estatales y que la búsqueda del responsable cuenta con apoyo de Interpol.

"El 100 por ciento de los homicidios están esclarecidos; hay uno, el de Perla en San Juan del Río, donde el responsable está huido", precisó.

Restricción de celulares y redes sociales, parte de la estrategia en Querétaro

El mandatario también abordó los riesgos que enfrentan menores por el acceso temprano a contenidos en internet. Su gobierno impulsó medidas para limitar el uso de teléfonos celulares en escuelas y restringir el acceso a redes sociales para menores de 14 años, aunque aclaró que esta última acción requiere regulación a nivel federal para ser efectiva.

Las declaraciones de Kuri González se suman a la estrategia interinstitucional presentada este mismo fin de semana por la Secretaría de Desarrollo Social para prevenir adicciones, violencia y problemas de salud mental, en la que participan nueve dependencias estatales con acciones enfocadas en escuelas y comunidades.