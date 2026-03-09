tes concentran denuncias por ruido en Querétaro en 2026

Secretaría del Medio Ambiente acumula 54 denuncias en lo que va del año con mayor incidencia en Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor.

Restaurantes con actividades nocturnas generan denuncias por ruido en el municipio de Querétaro durante 2026

Establecimientos con música en vivo y horarios nocturnos concentran las quejas vecinales por ruido excesivo.

Martín García Chavero
Mar 09, 2026
Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Restaurantes con música en vivo y actividades nocturnas concentran las denuncias por contaminación acústica en el municipio de Querétaro, donde la Secretaría del Medio Ambiente acumula 54 quejas en lo que va de 2026.

Las delegaciones Felipe Carrillo Puerto y la zona de Félix Osores Sotomayor con Josefa Vergara registran la mayor incidencia, informó Guadalupe Espinosa de los Reyes, titular de la dependencia.

El problema no es nuevo. Durante 2025, la Secretaría recibió 348 denuncias por diversas causas ambientales —70% fueron atendidas directamente y el resto se canalizó a otras dependencias como la Fiscalía Estatal del Agua— y realizó 12 procedimientos administrativos que derivaron en multas a 22 establecimientos.

Los sancionados fueron antros que desatendieron las recomendaciones previas, con multas promedio de 160 mil pesos.

De las 54 denuncias por ruido registradas en 2026, el 60% ya fueron atendidas. Espinosa de los Reyes precisó que hasta el momento no se han impuesto sanciones económicas este año, ya que los establecimientos señalados han acatado las recomendaciones y tramitado su licencia ambiental correspondiente.

Límite de decibeles permitidos para negocios en Querétaro

La normativa municipal establece un tope de 70 decibeles en horario vespertino-nocturno para este tipo de negocios, cifra que se reduce cuando el establecimiento se ubica en zonas de influencia de hospitales o escuelas.

La dependencia atiende los reportes en la misma semana de ingreso y, conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado, los negocios tienen 15 días para presentar lo que a su derecho convenga tras recibir la notificación.

La Secretaría también participa en el programa de educación ambiental para negocios del primer cuadro de la ciudad, un piloto que busca acercar opciones de separación y reciclaje de residuos a los establecimientos que requieren licencia ambiental, principalmente restaurantes.

Esta estrategia opera de manera paralela al anuncio del alcalde sobre sanciones a negocios que saquen basura fuera de horario, tema que recae en Servicios Públicos pero donde Medio Ambiente aporta la parte educativa.

