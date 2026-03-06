San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. —La seguridad pública en San Juan del Río quedó en entredicho tras el asesinato de un joven cuentahabiente que fue baleado y muerto al ser asaltado en una tienda de la Plaza Agua Rica, en plena zona centro del municipio, sin que los sistemas de videovigilancia ni los arcos lectores de placas vehiculares con los que cuenta la ciudad hayan servido para evitar el crimen o para capturar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de una sola detención por estos hechos, lo que evidencia las limitaciones de los operativos que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Orlando Chávez Landaverde, asegura que se despliegan de forma permanente en la ciudad.

La inseguridad en San Juan del Río tiene antecedentes directos en la zona bancaria del centro. En las inmediaciones de las sucursales operan grupos delincuenciales que en otras ocasiones han cometido agresiones, golpes y despojo de dinero a cuentahabientes que retiran efectivo, sin que esos casos hayan sido resueltos.

En mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado desarticuló una banda dedicada precisamente a ese patrón delictivo en el municipio; sin embargo, el homicidio del jueves demuestra que el fenómeno persiste y que la vigilancia policial en los alrededores de instituciones bancarias sigue siendo insuficiente.

Hasta el momento, la SSPM no ha emitido postura sobre si este caso podría estar vinculado a ese tipo de actividad delictiva recurrente.

La víctima, un hombre de 24 años, había retirado una cantidad de dinero —no precisada por las autoridades— de una sucursal bancaria y se dirigió a un local dentro de la Plaza Agua Rica cuando fue interceptado por sujetos armados que le exigieron el efectivo. Ante la resistencia del joven, el agresor le disparó en al menos dos ocasiones.

Los asaltantes huyeron a bordo de una motocicleta mientras el lesionado era trasladado a la Clínica San Juan, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. La SSPM activó un dispositivo de cierre de vialidades, pero hasta el momento no ha logrado localizar a los responsables.

Manta amenazante suma tensión a la inseguridad en San Juan del Río

El mismo jueves por la tarde, una manta con mensaje amenazante apareció en un poste ubicado sobre la carretera Panamericana, a la altura del Hotel Castello.

Las autoridades retiraron el mensaje de inmediato; sin embargo, su contenido —que hacía alusión a presuntos actos de brutalidad policiaca cometidos contra un hombre que, según versiones, habría sido quien colocó la manta— constituye un señalamiento que el titular de la SSPM debe aclarar para tranquilidad de la ciudadanía.

La aparición de esta manta no es un hecho menor. Representa una denuncia pública, al margen de los canales institucionales, sobre la forma en que presuntamente actúan elementos policiales en San Juan del Río. Orlando Chávez Landaverde no ha emitido hasta el momento declaraciones sobre el contenido del mensaje ni sobre las circunstancias que se denuncian.

¿Son efectivos los operativos de seguridad en San Juan del Río?

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que San Juan del Río registró 516 delitos de alto impacto entre enero y octubre de 2025, un mínimo histórico con reducción del 80% respecto al pico de 2,571 casos en 2018. Los homicidios dolosos pasaron de 28 en 2024 a 12 en el mismo periodo.

La administración municipal ha utilizado esos indicadores como respaldo de su estrategia; no obstante, los delitos se han incrementado en distintas zonas del municipio y el asesinato del jueves contradice el discurso de que los instrumentos tecnológicos y los patrullajes constantes disuaden la actividad criminal en el corazón de la ciudad.

A ese contexto se suma que San Juan del Río es el segundo municipio con mayor incidencia de narcomenudeo en Querétaro, según el propio SESNSP. Entre 40 y 45 tomas clandestinas de hidrocarburo fueron detectadas solo en enero de 2026, lo que confirma la presencia de actividad delictiva organizada en la demarcación.

Los operativos institucionales en las colindancias con los estados de Hidalgo y Estado de México —que Chávez Landaverde asegura que se realizan de forma permanente con cinco corporaciones— tampoco han mostrado resultados visibles: este medio no ha detectado los patrullajes que la SSPM presume en esas zonas limítrofes, lo que alimenta el cuestionamiento sobre si dichos despliegues son operativos reales o solo parte del discurso institucional.

El municipio gestiona actualmente la donación de entre 6 y 7 hectáreas para instalar un batallón de la Guardia Nacional. Sin embargo, la convergencia de un cuentahabiente asesinado sin detenidos, una manta que denuncia brutalidad policiaca, delitos al alza en distintas colonias y operativos fronterizos sin evidencia palpable configura un escenario que la ciudadanía de San Juan del Río merece que le sea explicado con transparencia por parte de quien encabeza la seguridad pública municipal.