Inseguridad en San Juan del Río: sin detenidos tras homicidio y manta amenazante

Homicidio en zona centro, manta en Hotel Castello y ausencia de resultados cuestionan los operativos de la SSPM sanjuanense.

Zona centro de San Juan del Río donde la inseguridad quedó expuesta tras el homicidio de un cuentahabiente asaltado en Plaza Agua Rica

La manta amenazante sobre la carretera Panamericana, a la altura del Hotel Castello, fue retirada por las autoridades pero su contenido suma cuestionamientos a la corporación policial.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. —La seguridad pública en San Juan del Río quedó en entredicho tras el asesinato de un joven cuentahabiente que fue baleado y muerto al ser asaltado en una tienda de la Plaza Agua Rica, en plena zona centro del municipio, sin que los sistemas de videovigilancia ni los arcos lectores de placas vehiculares con los que cuenta la ciudad hayan servido para evitar el crimen o para capturar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de una sola detención por estos hechos, lo que evidencia las limitaciones de los operativos que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Orlando Chávez Landaverde, asegura que se despliegan de forma permanente en la ciudad.

La inseguridad en San Juan del Río tiene antecedentes directos en la zona bancaria del centro. En las inmediaciones de las sucursales operan grupos delincuenciales que en otras ocasiones han cometido agresiones, golpes y despojo de dinero a cuentahabientes que retiran efectivo, sin que esos casos hayan sido resueltos.

En mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado desarticuló una banda dedicada precisamente a ese patrón delictivo en el municipio; sin embargo, el homicidio del jueves demuestra que el fenómeno persiste y que la vigilancia policial en los alrededores de instituciones bancarias sigue siendo insuficiente.

Hasta el momento, la SSPM no ha emitido postura sobre si este caso podría estar vinculado a ese tipo de actividad delictiva recurrente.

La víctima, un hombre de 24 años, había retirado una cantidad de dinero —no precisada por las autoridades— de una sucursal bancaria y se dirigió a un local dentro de la Plaza Agua Rica cuando fue interceptado por sujetos armados que le exigieron el efectivo. Ante la resistencia del joven, el agresor le disparó en al menos dos ocasiones.

Los asaltantes huyeron a bordo de una motocicleta mientras el lesionado era trasladado a la Clínica San Juan, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. La SSPM activó un dispositivo de cierre de vialidades, pero hasta el momento no ha logrado localizar a los responsables.

Manta amenazante suma tensión a la inseguridad en San Juan del Río

El mismo jueves por la tarde, una manta con mensaje amenazante apareció en un poste ubicado sobre la carretera Panamericana, a la altura del Hotel Castello.

Las autoridades retiraron el mensaje de inmediato; sin embargo, su contenido —que hacía alusión a presuntos actos de brutalidad policiaca cometidos contra un hombre que, según versiones, habría sido quien colocó la manta— constituye un señalamiento que el titular de la SSPM debe aclarar para tranquilidad de la ciudadanía.

La aparición de esta manta no es un hecho menor. Representa una denuncia pública, al margen de los canales institucionales, sobre la forma en que presuntamente actúan elementos policiales en San Juan del Río. Orlando Chávez Landaverde no ha emitido hasta el momento declaraciones sobre el contenido del mensaje ni sobre las circunstancias que se denuncian.

¿Son efectivos los operativos de seguridad en San Juan del Río?

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que San Juan del Río registró 516 delitos de alto impacto entre enero y octubre de 2025, un mínimo histórico con reducción del 80% respecto al pico de 2,571 casos en 2018. Los homicidios dolosos pasaron de 28 en 2024 a 12 en el mismo periodo.

La administración municipal ha utilizado esos indicadores como respaldo de su estrategia; no obstante, los delitos se han incrementado en distintas zonas del municipio y el asesinato del jueves contradice el discurso de que los instrumentos tecnológicos y los patrullajes constantes disuaden la actividad criminal en el corazón de la ciudad.

A ese contexto se suma que San Juan del Río es el segundo municipio con mayor incidencia de narcomenudeo en Querétaro, según el propio SESNSP. Entre 40 y 45 tomas clandestinas de hidrocarburo fueron detectadas solo en enero de 2026, lo que confirma la presencia de actividad delictiva organizada en la demarcación.

Los operativos institucionales en las colindancias con los estados de Hidalgo y Estado de México —que Chávez Landaverde asegura que se realizan de forma permanente con cinco corporaciones— tampoco han mostrado resultados visibles: este medio no ha detectado los patrullajes que la SSPM presume en esas zonas limítrofes, lo que alimenta el cuestionamiento sobre si dichos despliegues son operativos reales o solo parte del discurso institucional.

El municipio gestiona actualmente la donación de entre 6 y 7 hectáreas para instalar un batallón de la Guardia Nacional. Sin embargo, la convergencia de un cuentahabiente asesinado sin detenidos, una manta que denuncia brutalidad policiaca, delitos al alza en distintas colonias y operativos fronterizos sin evidencia palpable configura un escenario que la ciudadanía de San Juan del Río merece que le sea explicado con transparencia por parte de quien encabeza la seguridad pública municipal.

seguridadcriminalidadgobiernoroberto cabrera

Reciente

María Luisa Flores Huerta rinde protesta como vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro
Querétaro

María Luisa Flores Huerta asume como vocal ejecutiva del INE en Querétaro

Flores Huerta asume la conducción del INE estatal rumbo al proceso electoral más complejo en la historia de Querétaro.

Parque industrial en Querétaro donde la inversión extranjera directa alcanzó 970 millones de dólares en 2025 impulsada por el nearshoring
Querétaro

Kuri prevé rebote de inversión en Querétaro tras revisión del T-MEC; energía, el reto

Kuri González descarta freno a capitales durante negociaciones comerciales e identifica la capacidad energética como principal obstáculo.

Ganaderos de la Sierra Gorda de Querétaro enfrentan el primer caso autóctono de gusano barrenador detectado en Landa de Matamoros
Querétaro

Gusano barrenador llega a Sierra Gorda y complica exportación ganadera de Querétaro

Kuri González califica el hallazgo como "muy mala noticia" e instruye a SEDEA para apoyar a pequeños productores de la sierra.

Vías del tren de pasajeros México-Querétaro en la zona centro de la capital queretana donde se construirá una estación
Querétaro

Calles estrechas complican construcción de estación del tren México-Querétaro en el centro: Kuri

Gobierno estatal negocia con la federación el orden de estaciones del tren México-Querétaro y confirma trabajos nocturnos en Bernardo Quintana.