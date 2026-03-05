Querétaro, 5 de marzo de 2026. — Un total de 1,661 mujeres han recibido atención psicojurídica en las siete delegaciones del municipio de Querétaro entre octubre de 2024 y febrero de 2026, periodo en el que la violencia psicológica se posicionó como la forma de agresión más recurrente al concentrar el 96 por ciento de los casos detectados, informó la Secretaría de la Mujer capitalina.

La dependencia municipal ha impulsado herramientas digitales para ampliar el acceso a estos servicios. La aplicación "Quidémonos" acumula ya 1,100 descargas e integra un botón de emergencia conectado al sistema 911 a través del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lo que permite canalizar alertas cuando una usuaria enfrenta una situación de riesgo.

Vanessa Garfias, titular de la Secretaría de la Mujer del municipio, precisó que 168 mujeres han activado su red de confianza dentro de la plataforma, herramienta que permite seleccionar hasta cuatro contactos para recibir la geolocalización en tiempo real.

Además, 132 usuarias han compartido su ubicación para alertar a sus contactos durante traslados o momentos de vulnerabilidad.

Después de la violencia psicológica, los registros de la dependencia muestran casos de violencia económica, seguidos por agresiones de tipo sexual, patrimonial y física. Por delegación, Epigmenio González encabeza con 37 por ciento de las atenciones, Félix Osores concentra 22 por ciento y Felipe Carrillo Puerto acumula 14 por ciento.





Vanessa Garfias, secretaria de la Mujer del municipio de Querétaro, informó sobre las 1,661 atenciones brindadas desde 2024.

Delegación Epigmenio González concentra mayor demanda de atención psicojurídica

Las cuatro delegaciones restantes registran porcentajes menores: Centro Histórico con 11 por ciento, Josefa Vergara con 9, Santa Rosa Jáuregui con 4 y Villa Cayetano Rubio con 3 por ciento.

La funcionaria adelantó que, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación, se proyecta la instalación de un Centro Libre en Santa Rosa Jáuregui, espacio enfocado en representación jurídica y atención especializada.

Delegación Porcentaje de atenciones Epigmenio González 37% Félix Osores 22% Felipe Carrillo Puerto 14% Centro Histórico 11% Josefa Vergara 9% Santa Rosa Jáuregui 4% Villa Cayetano Rubio 3%

<caption>Atención psicojurídica a mujeres en Querétaro por delegación, octubre 2024-febrero 2026</caption>

"El aplicativo también permite generar citas psicojurídicas directamente desde la plataforma", explicó Garfias, quien añadió que las usuarias pueden elegir fecha, horario y delegación para recibir acompañamiento legal y psicológico sin necesidad de acudir primero de forma presencial.

Respecto al incremento en el número de atenciones, la secretaria reconoció que las cifras también responden a una mayor disposición de las mujeres a denunciar y solicitar acompañamiento. "Quisiéramos decir que la violencia va a la baja, pero nuestro compromiso es seguir visibilizándola", concluyó.