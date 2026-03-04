Sin concluir obras, El Marqués enfrentaría colapso vial: Kuri

Gobernador advierte riesgo por coincidencia de trabajos del tren México-Querétaro y la carretera 57.

Carretera federal 57 a su paso por El Marqués Querétaro donde se advierten riesgos de colapso vial por obras del tren

La carretera 57 registra uno de los mayores aforos vehiculares del país en su paso por Querétaro.

El Marqués, 4 de marzo de 2026. — La coincidencia de trabajos del tren México-Querétaro y la carretera 57 podría generar un colapso vial en El Marqués si las obras no se concluyen de manera coordinada, advirtió el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario estatal calificó la 57 como "la carretera más importante del país" y reconoció que el acelerado crecimiento del municipio agrava el escenario.

El Marqués se ha consolidado como uno de los municipios con mayor expansión demográfica e industrial en Querétaro. Esa dinámica incrementa la presión sobre la infraestructura vial existente, lo que convierte a la conclusión oportuna de ambos proyectos en un factor crítico para la movilidad regional.

El gobernador agradeció el respaldo del gobierno federal para atender la zona, particularmente en el puente de Castillo.

"Sería un gran colapso", sostuvo Kuri González al referirse al riesgo de que las obras del tren y las intervenciones en la carretera federal 57 se prolonguen sin resolución.

El gobernador enfatizó la magnitud de la vialidad, que conecta al centro del país con el norte y registra uno de los aforos vehiculares más altos a nivel nacional.

En materia del tren México-Querétaro, el mandatario confirmó que el proyecto contempla dos paradas en la zona: una en la cabecera municipal y otra en un punto cercano a la sierra.

No proporcionó fechas estimadas de conclusión ni detalles adicionales sobre los avances de ambas obras.

Carretera 57 y crecimiento de El Marqués

Kuri González también informó que se ha solicitado la construcción de una nueva carretera para desahogar el tránsito en la zona, aunque no precisó a qué nivel de gobierno se dirigió la petición ni el trazo propuesto.

El planteamiento responde al crecimiento sostenido que enfrenta el municipio, con desarrollo habitacional e industrial que ha rebasado la capacidad de las vialidades actuales.

La carretera 57 es la principal arteria de conexión entre la Ciudad de México y estados del norte como San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

Su paso por El Marqués concentra tráfico pesado de carga y vehículos particulares, lo que la convierte en un punto neurálgico para la logística del centro del país.

Las autoridades estatales no han dado a conocer un calendario público de las intervenciones previstas en la zona.

