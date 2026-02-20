Motociclista arrollado por camioneta en distribuidor Constituyentes y Bernardo Quintana

Camioneta impacta a motociclista en acceso a Prolongación Constituyentes; servicios de emergencia tardaron en llegar.

Zona del distribuidor vial de Constituyentes y Bernardo Quintana en Querétaro donde un motociclista fue arrollado por una camioneta

Acceso a Prolongación Constituyentes donde ocurrió el atropello del motociclista la mañana de este viernes

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 20 de febrero de 2026. —Un motociclista fue arrollado por el conductor de una camioneta en el acceso a Prolongación Constituyentes, a la altura del distribuidor vial de avenida Constituyentes y Bernardo Quintana, en la capital queretana.

El percance se registró alrededor de las 09:00 horas de este viernes, cuando el conductor de la motocicleta intentaba incorporarse a la vialidad y recibió el impacto por la parte posterior. A consecuencia del golpe, fue proyectado varios metros y quedó tendido sobre la cinta de rodamiento junto a su unidad.

El distribuidor de Constituyentes y Bernardo Quintana concentra uno de los flujos vehiculares más intensos de la ciudad, con maniobras constantes de incorporación que elevan el riesgo para motociclistas y ciclistas en la zona.

Percances de este tipo han generado señalamientos recurrentes sobre la falta de señalización adecuada en nodos viales de alta velocidad.

Testigos presentes en el lugar indicaron que, tras el choque, el motociclista arrollado en Constituyentes y Bernardo Quintana permaneció a un costado de su vehículo.

Automovilistas que circulaban por el área se vieron obligados a reducir la velocidad para evitar un segundo percance. "Quedó tirado junto a la moto y nadie paraba", señaló uno de los conductores que presenció los hechos.

Servicios de emergencia no habían llegado al sitio

Hasta el momento del reporte, paramédicos y cuerpos de emergencia no habían arribado al punto del accidente vial en Querétaro. El motociclista permanecía sobre la vía vehicular sin recibir atención médica, mientras se esperaba la presencia de elementos de seguridad para documentar los hechos y deslindar responsabilidades.


El estado de salud del lesionado se desconoce. Tampoco se precisó si el conductor de la camioneta permaneció en el sitio o se dio a la fuga tras el impacto.

Autoridades exhortan a extremar precauciones en la zona, respetar los límites de velocidad en distribuidores viales y ceder el paso a motociclistas, especialmente en accesos y retornos donde se concentran maniobras de incorporación.

