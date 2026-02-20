Querétaro, 20 de febrero de 2026. —Un motociclista fue arrollado por el conductor de una camioneta en el acceso a Prolongación Constituyentes, a la altura del distribuidor vial de avenida Constituyentes y Bernardo Quintana, en la capital queretana.
El percance se registró alrededor de las 09:00 horas de este viernes, cuando el conductor de la motocicleta intentaba incorporarse a la vialidad y recibió el impacto por la parte posterior. A consecuencia del golpe, fue proyectado varios metros y quedó tendido sobre la cinta de rodamiento junto a su unidad.
Acceso a Prolongación Constituyentes donde ocurrió el atropello del motociclista la mañana de este viernes rotativo.com.mx
El distribuidor de Constituyentes y Bernardo Quintana concentra uno de los flujos vehiculares más intensos de la ciudad, con maniobras constantes de incorporación que elevan el riesgo para motociclistas y ciclistas en la zona.
Percances de este tipo han generado señalamientos recurrentes sobre la falta de señalización adecuada en nodos viales de alta velocidad.
Testigos presentes en el lugar indicaron que, tras el choque, el motociclista arrollado en Constituyentes y Bernardo Quintana permaneció a un costado de su vehículo.
Acceso a Prolongación Constituyentes donde ocurrió el atropello del motociclista la mañana de este viernes rotativo.com.mx
Automovilistas que circulaban por el área se vieron obligados a reducir la velocidad para evitar un segundo percance. "Quedó tirado junto a la moto y nadie paraba", señaló uno de los conductores que presenció los hechos.
Servicios de emergencia no habían llegado al sitio
Hasta el momento del reporte, paramédicos y cuerpos de emergencia no habían arribado al punto del accidente vial en Querétaro. El motociclista permanecía sobre la vía vehicular sin recibir atención médica, mientras se esperaba la presencia de elementos de seguridad para documentar los hechos y deslindar responsabilidades.
Acceso a Prolongación Constituyentes donde ocurrió el atropello del motociclista la mañana de este viernes rotativo.com.mx
El estado de salud del lesionado se desconoce. Tampoco se precisó si el conductor de la camioneta permaneció en el sitio o se dio a la fuga tras el impacto.
Autoridades exhortan a extremar precauciones en la zona, respetar los límites de velocidad en distribuidores viales y ceder el paso a motociclistas, especialmente en accesos y retornos donde se concentran maniobras de incorporación.