Dónde comprar mariscos frescos y baratos esta Cuaresma en San Juan del Río

La temporada arrancó con buena respuesta del consumidor, según confirmaron los propios comerciantes. Héctor Manuel Campos, de Comercial de Productos Pesqueros Mercantil, precisó que sus proveedores no han aplicado incrementos hasta el momento, aunque reconoció que en cuaresmas anteriores los precios sí repuntaron hacia el final de la temporada.

Por su parte, el representante de Tapia Bodega aseguró que, a pesar del entorno económico adverso, el arranque ha sido positivo, respaldado por la tradición religiosa que impulsa el consumo de pescado en estas fechas.

La mojarra fresca nacional es el producto estrella de ambas bodegas. Comercial Mercantil la ofrece a 85 pesos el kilo en presentación limpia de entre 350 y 550 gramos, traída directamente de Sinaloa.

Camarón, mojarra, tilapia, sierra y bagre forman parte del catálogo disponible en las bodegas de mariscos de la Xentral de Abastos durante la temporada de Cuaresma 2026.

Tapia Bodega la maneja a 95 pesos el kilo. En cuanto al camarón sin cabeza talla 41/50, Héctor Manuel Campos lo tiene entre 180 y 185 pesos el kilo, mientras que el camarón con cabeza para caldo va de 150 a 200 pesos. El camarón jumbo con cabeza, que el año pasado rondaba los 280 pesos, bajó este ciclo a 250 pesos el kilo.

Precios de mariscos frescos en la Xentral de Abastos de San Juan del Río esta Cuaresma

Tapia Bodega complementa su oferta con filete de tilapia desde 100 pesos el kilo, precio competitivo frente al que manejan establecimientos del centro de la ciudad.

Los filetes nacionales arrancan en 200 pesos, y los camarones más finos llegan hasta 250 pesos el kilo. Comercial Mercantil suma a su catálogo sierra fresca, bagre para caldo y camarón jumbo con cabeza, cubriendo distintos presupuestos y usos culinarios.

Ambas bodegas cuentan con servicio a domicilio en San Juan del Río y ofrecen precios de mayoreo según el volumen de compra.

Para quienes buscan dónde comprar mariscos frescos y baratos esta Cuaresma en San Juan del Río, la Xentral de Abastos representa una opción directa desde origen: el producto llega de Sinaloa sin intermediarios adicionales, lo que se refleja en precios de menudeo competitivos.

A diferencia de supermercados y mercados tradicionales, donde el producto pasa por más eslabones de distribución, en la Xentral de Abastos el comprador accede directamente al comerciante mayorista, tanto en menudeo como en volumen.

Los comerciantes proyectan que la temporada se mantendrá activa hasta Semana Santa, confiados en que la tradición religiosa sostendrá la demanda incluso ante el menor poder adquisitivo que registra la economía nacional.

Héctor Manuel Campos anticipó un posible repunte de precios hacia el cierre de la cuaresma, como ha ocurrido en años anteriores, por lo que recomendó aprovechar las tarifas actuales.