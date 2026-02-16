San Juan del Río, 14 de febrero: el PAN planta bandera con flores y estructura

El Día del Amor sirvió al diputado Guillermo "Memo" Vega para reunir a más de 350 mujeres de comunidades y colonias de San Juan del Río en una convivencia que, leída sin ingenuidad, fue el arranque de la operación electoral panista en territorio sanjuanense. Vega reconoció la labor comunitaria de las asistentes y reiteró coordinación con el alcalde Roberto Cabrera Valencia y con el gobernador Mauricio Kuri.

Pero la pieza clave no fue Memo Vega. La aparición de Tania Ruiz Castro —ahora como "Coordinadora de Proyectos Regionales"— cerró un circuito que arrancó en diciembre cuando dejó la dirección del DIF capitalino con el respaldo explícito del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, quien le deseó éxito en sus "retos venideros". Todos en el círculo político saben a qué retos se refería: la alcaldía de San Juan del Río en 2027.

Un día antes, Roberto Cabrera se reunió con militancia panista para hablar de "legado de bien común". Y aquí es donde el rompecabezas cobra otra dimensión: Macías Olvera no respalda a Tania Ruiz por altruismo ni por camaradería. El alcalde capitalino es uno de los aspirantes más fuertes del PAN a la gubernatura de Querétaro en 2027, y construir un triunfo panista en San Juan del Río es indispensable para su proyecto.

Gobernar la capital no basta para llegar a la candidatura; necesita demostrar que su liderazgo extiende el mapa azul al segundo bastión del estado. Colocar a una aliada en la alcaldía sanjuanense le daría un flanco electoral que ningún otro aspirante panista podría ofrecer.

Lo que ocurrió el 14 de febrero fue, entonces, algo más que la presentación territorial de una candidata municipal. Fue una pieza dentro de una estrategia de gubernatura. Las 350 mujeres reunidas son la base operativa que tanto Tania Ruiz necesita para la alcaldía como Macías para su proyecto estatal.

Memo Vega puso la convocatoria y la estructura legislativa; Roberto Cabrera aportó el escenario institucional; Macías validó desde arriba. Llamarlo "convivencia por el Día del Amor" es subestimar la inteligencia de los sanjuanenses.

La 4T responde: Inzunza, Fernández y Valeria Flores toman posición

El panismo no fue el único que se movió. Casi en paralelo, la alianza Morena-PT-Verde formalizó desde San Juan del Río su ofensiva rumbo a 2027 con un mensaje igual de nítido: este municipio dejó de ser territorio seguro para nadie.

La comisionada nacional del PT, Valeria Flores Gaona, confirmó que la coalición se mantendrá unida, acompañada del diputado local Edgar Inzunza Ballesteros y del regidor Óscar Sandoval García. Flores explicó que la decisión responde al acuerdo firmado el 28 de enero por las dirigencias nacionales.

El diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes fue más frontal: aseguró que Morena ganará San Juan del Río y acusó que el municipio "ha sido víctima de la injusticia" porque diversas administraciones favorecieron otras zonas del estado. También participaron el diputado federal del Partido Verde, Ricardo Astudillo, y el secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez.

La presidenta estatal de Morena, Gisela Sánchez Díaz de León, ratificó la unidad y reconoció que varios perfiles ya tienen interés en posiciones de elección popular, aunque señaló que "aún no son los momentos". Reveló que Santiago Nieto Castillo fue invitado pero no asistió por motivos familiares. Ese dato, aparentemente menor, expone el calibre de nombres que orbitan la contienda en Querétaro y la seriedad con la que la 4T evalúa sus opciones para la entidad.

Inzunza, por su parte, subrayó que la clave será mantener la cohesión interna y privilegiar consensos por encima de intereses personales. Es un mensaje que suena a disciplina partidista, pero que también revela la tensión real dentro de Morena: en San Juan del Río ya hay varios perfiles que quieren la candidatura, y la disputa interna puede ser tan feroz como la externa contra el PAN.

Dos trincheras, un mismo territorio

Lo revelador es que ambos bloques eligieron San Juan del Río como escenario. No Querétaro capital, no Corregidora, no El Marqués. Y tiene lógica: para el PAN, retener este municipio es condición necesaria —no suficiente— para mantener la gubernatura y consolidar el proyecto de Macías. Para Morena, conquistarlo sería la declaración política más contundente que podría hacer en territorio queretano: si cae el segundo bastión panista, el mensaje de vulnerabilidad se extiende a todo el estado.

La pregunta que ambos bandos evitaron es la misma: ¿qué proponen concretamente para un municipio donde esa misma semana la Fiscalía cateó cinco colonias por narcomenudeo y un centro de rehabilitación por la muerte de un interno? Las 350 mujeres del PAN y los militantes de la 4T merecen más que convivencias y conferencias de prensa: merecen respuestas sobre seguridad, sobre las 83 comunidades rurales que no pueden recibir obra pública por el problema del derecho de paso ejidal, y sobre los 48 menores retirados de sus hogares por omisión de cuidados entre 2021 y 2026.

Chepe reta, Herrera acepta, Chepe se va: anatomía de un debate fallido

En Corregidora, la semana produjo una escena que habría sido cómica si no fuera reveladora. El presidente municipal Josué "Chepe" Guerrero lanzó un reto público al diputado federal Gilberto Herrera Ruiz el 10 de febrero, acusándolo de oportunismo político por el caso Peñamiller y de ser "el diputado federal más improductivo" de Querétaro. Guerrero señaló que, a pesar de vivir en Corregidora, al legislador nunca se le ve en el municipio y que su actitud es "porril" y busca desestabilizar. Felipe Macías —siempre presente en el tablero— anticipó que Chepe "le daría una cátedra" al ex rector de la UAQ y senador en la legislatura anterior.

Herrera aceptó para el viernes 14 a las 7:30 en Presencia Universitaria. Publicó la invitación en redes sociales. Chepe respondió que ese día atendería agenda oficial con integrantes de la ONU en la Ciudad de México, previo a la toma de protesta M20, y contrapropuso el jueves 19 en el podcast "Blanco y Negro".

Quien reta no pone condiciones después. Si la convicción de "dar una cátedra" era tan firme, haber estado frente al adversario el día que éste aceptó habría sido lo natural. En política, el que reta y luego reprograma pierde la iniciativa narrativa, y Chepe —que domina la comunicación— lo sabe. Herrera, curtido en la academia y en la grilla universitaria, capitalizó la ausencia sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La silla vacía fue su mejor argumento.

El PAN elevó la apuesta: acusó a Herrera y al diputado local Eric Silva de ejercer violencia de género contra la alcaldesa de Peñamiller, Ana Karen Jiménez, y anunció que promoverá recursos legales. Morena señala irregularidades en esa gestión municipal. El conflicto es real y legítimo. Pero el debate que se suponía iba a ventilarlo públicamente quedó reducido a un intercambio de propuestas de fecha y sede que, hasta el cierre de esta edición, no ha producido un encuentro cara a cara.

La pregunta de fondo que ninguno de los dos contestó es la que importa a los vecinos de Corregidora: ¿qué soluciones concretas hay para la presión urbana del municipio más densamente poblado del estado, para el impacto vial de las obras del tren, y para las colonias que absorben el desvío vehicular de Corregidora Norte desde hace semanas?

Los Salazar: el dato que debería opacar todo lo demás

El hecho más grave de la semana no fue electoral. El 15 de febrero, un juez federal vinculó a proceso a 30 personas detenidas el 6 de febrero en la capital queretana, entre ellas Diego Salazar, alias "El Flaco", presunto operador de "Los Salazar", célula ligada al Cártel de Sinaloa.

La FGR documentó que el grupo operaba tráfico de drogas y armas, extorsión, cobro de cuotas, secuestro y homicidios en la región. El titular de la SSPC federal, Omar García Harfuch, precisó que la investigación duró cuatro meses y partió de reportes de inteligencia naval. Se ejecutaron 12 cateos simultáneos.

En San Juan del Río, la Fiscalía estatal intervino de forma casi paralela: cateos en Maravillas, Juárez, Nuevo Parque Industrial, Lomas de San Juan y San Cayetano por delitos contra la salud. También se cateó un anexo en San Cayetano tras la muerte de un interno por consumo de drogas, y cuatro hombres fueron detenidos por violencia de género entre la capital y el municipio sanjuanense, dentro de la estrategia "Sinergia por Querétaro".

Querétaro no puede seguir refugiándose en el discurso de ser una burbuja de seguridad. Los datos confirman estructura operativa del crimen organizado en la entidad: no es tránsito, no es coincidencia, no es caso aislado. Y mientras los partidos disputan candidaturas, los vecinos de cinco colonias de San Juan del Río vivieron una mañana con calles cerradas, patrullas en cada esquina y la confirmación de lo que ya sospechaban.

El tablero completo: todos mueven fichas, nadie resuelve

El tren México-Querétaro avanza al 8% con 14 frentes simultáneos, 25 familias por reubicar y 144 mil millones de inversión. Corregidora Norte perdió 21% de flujo vehicular en la primera semana de obras; el municipio opera con 90 elementos en dos turnos. Es la obra que más transformará la vida cotidiana de los queretanos en la próxima década, pero apenas ocupa espacio en el discurso de quienes ya se pelean por el poder.

Lo que esta semana dejó al descubierto es un estado donde el PAN construye un proyecto integral —Macías hacia la gubernatura, Tania Ruiz hacia San Juan del Río, Chepe como figura en Corregidora— mientras Morena blinda su alianza con PT y Verde e identifica en el territorio sanjuanense la grieta por donde puede entrar. Ambos bloques hacen lo que los partidos hacen: competir. Pero los ciudadanos necesitan que alguien, en medio de la contienda, se detenga a hablar de lo urgente.

San Juan del Río necesita aspirantes que respondan por la seguridad de las colonias cateadas, no solo que repartan abrazos el 14 de febrero. Corregidora necesita un debate real de ideas, no una guerra de tuits con fecha pospuesta. Y Querétaro, en su conjunto, necesita dejar de aplaudirse para empezar a exigirse.

Las fichas se mueven, los discursos se afinan, las fotos se publican. Pero el tablero le pertenece a los ciudadanos, aunque esta semana, una vez más, nadie les haya preguntado qué necesitan.