España, 19 de enero de 2026. — Al menos 39 personas fallecieron y 152 resultaron heridas tras el descarrilamiento y colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba, al sur de España, informó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
El siniestro, ocurrido el domingo 18 de enero alrededor de las 19:45 horas, representa el peor accidente ferroviario en el país europeo desde el descarrilamiento de Santiago de Compostela en 2013.
Un tren de la compañía Iryo que transportaba aproximadamente 300 pasajeros con destino a Madrid desde Málaga descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, chocando contra un convoy Alvia de Renfe que cubría la ruta Madrid-Huelva con 184 pasajeros a bordo, explicó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
La fuerza del impacto provocó que dos vagones del segundo tren cayeran por un talud de cuatro metros, complicando las tareas de rescate.
Equipos de rescate trabajan en los vagones descarrilados en Adamuz. Las labores se prolongaron durante toda la noche del domingo. Foto: Guarcia Civil.
De los 152 heridos, 29 permanecen en estado grave y 12 se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos en diferentes centros médicos de Córdoba, precisó el servicio de emergencias de Andalucía. Entre las víctimas mortales se encuentra el maquinista del tren Alvia.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su participación en el Foro Económico Mundial de Davos para dirigirse al lugar de los hechos y declaró tres días de luto nacional.
"Hoy es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Nuestros pensamientos van dirigidos a las víctimas y a sus familiares", aseguró el mandatario durante una rueda de prensa en la zona del accidente.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el siniestro de "extremadamente inusual" al ocurrir en un tramo recto de vía recientemente renovado como parte de una inversión de 700 millones de euros. Las autoridades desconocen aún las causas del descarrilamiento, aunque fuentes del sector ferroviario señalaron que el tramo había sido identificado previamente por problemas de conservación de la infraestructura.
La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecerá suspendida hasta el próximo viernes 23 de enero, informó la compañía Iryo. Los Reyes de España visitarán la zona del accidente este martes para acompañar a los familiares de las víctimas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios inició el expediente correspondiente para determinar las causas exactas del siniestro.